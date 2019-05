Novelizácia zákona o stimuloch je zbytočná, tvrdí Žitňanská

Novelizácia zákona o stimuloch pre výskum a vývoj je zbytočná. K návrhu novely to dnes v parlamente uviedla bývalá ministerka spravodlivosti a nezaradená poslankyňa NR SR Lucia Žitňanská.

Cieľom novely zákona o stimuloch je zosúladiť tento zákon so zákonom o registri partnerov verejného sektora. „Tento návrh je zbytočný, nepotrebujeme ho. Stimul je jednoducho dotácia. Nemožno ju poskytnúť bez toho, aby nebol partner verejného sektora zapísaný v registri partnerov verejného sektora," uviedla v pléne.

Ministerstvo školstva pridelilo vlani v decembri 33,4 milióna eur 30 firmám na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Začiatkom januára poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling upozornil, že stimuly dostali aj firmy, ktoré mali nulové tržby, nevenujú sa výskumu, sídlia v obytnom či rodinnom dome, prípadne nemajú funkčnú webstránku. Poukázal aj na to, že niektoré firmy, ktoré stimuly získali, neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. „Ministerstvo školstva urobilo chybu. Dotácia je štátna pomoc a podľa pravidiel nemôže byť poskytnutá, keď nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Zo zákona o stimuloch vyplýva, že stimul je dotácia. Ide o zakrytie chyby, ktorú urobilo ministerstvo školstva," vysvetlila Žitňanská.

Parlament momentálne v prvom čítaní rokuje o návrhu novely zákona o stimuloch. Vzhľadom na to, že zmluva o poskytnutí stimulov sa uzatvára po tom, ako nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o poskytnutí stimulov, je potrebné, aby sa zápis do registra skúmal už v rámci správneho konania. V nadväznosti na to bude mať žiadateľ o stimuly povinnosť byť zapísaný v registri v zákonom ustanovenej lehote od podania žiadosti (30 kalendárnych dní). Sankciou nezapísania bude, že ministerstvo v správnom konaní žiadosť zamietne. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júna.