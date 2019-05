Konečný povedie NBÚ, podporila ho aj opozícia

V koalícii bola na Konečného podpore jasná dohoda. Zdôraznila to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer), ktorá v Národnej rade návrh vlády predložila. „Môžem potvrdiť, že v koalícii je dohoda na novom kandidátovi na post riaditeľa NBÚ s tým, že návrh schválila aj vláda. Ide o Romana Konečného, ktorý od roku 2012 pôsobí ako námestník riaditeľa NBÚ a spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky,“ skonštatovala Saková.

Nomináciu odobril v pondelok aj osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti NBÚ. Jeden z členov výboru Gábor Grendel (OĽaNO) sa v tejto súvislosti posťažoval, že keby sa Konečný neprišiel v pondelok na zasadnutie výboru predstaviť, nevedel by ani, o kom sa bude hlasovať. „Keby ste ho stretli na chodbe Národnej rady, vedeli by ste, že je to ten, o ktorom budeme hlasovať, aby sa na sedem rokov stal riaditeľom Národného bezpečnostného úradu?“ pýtal sa poslancov Grendel. „Ja som ho do pondelka takisto nepoznal a takisto by som nevedel, ako pán Konečný vyzerá a bolo mi to aj blbé,“ priznal.

Do rozpravy k voľbe sa prihlásil ako jediný práve Grendel. Poslancov upozornil, že NBÚ rozhoduje naozaj o vážnych veciach, napríklad o tom, kto sa môže stať veľvyslancom, alebo o tom, ktoré firmy môžu podnikať s citlivými materiálmi či so zbraňami, pretože aj na to je potrebná previerka NBÚ.

Grendel by preto privítal otvorenie systému voľby, ako je pri výbere policajného prezidenta, aby si poslanci a verejnosť možno pri verejnom vypočutí urobiť vlastný názor o kompetentnosti kandidátov. „Pri NBÚ takéto verejné vypočutie zákon nepozná, a dokonca ak je vôbec nejaké vypočutie, tak tajné. Zákon o ochrane utajovaných skutočností teda hovorí, voľte v Národnej rade riaditeľa NBÚ, ale nestarajte sa o to, koho vlastne volíte. Tento spôsob voľby ja teda naozaj považujem za zastaraný,“ zdôraznil Grendel.

„Akákoľvek politická strana bude mať dostatok času, aby za to sedemročné funkčné obdobie schválila takýto návrh,“ reagovala na jeho výčitky Saková.

Nomináciu Konečného predložil premiér Peter Pellegrini (Smer), ktorý ho označil za ťažkého profesionála. Vláda jeho návrh schválila 14. mája. Súčasnému riaditeľovi Jozefovi Magalovi uplynie sedemročné funkčné obdobie na konci mája. NBÚ vznikol v roku 2001 ako administratívny orgán bez výkonných právomocí. Tie pre úrad vykonávajú iné bezpečnostné štátne orgány ako polícia alebo SIS. Hlavou činnosťou NBÚ je ochrana utajovaných skutočností, šifrová ochrana informácií a elektronický podpis.