Kauza 300 eur za škôlku má dohru. Riaditeľky sa búria

Hrčka prišiel s návrhom zaviesť 300-eurový mesačný poplatok, pričom rodičom s trvalým pobytom v Petržalke by na základe žiadosti odpustili 90 percent. Domáci by tak platili mesačne 30 eur. Podľa starostu je takýto model transparentný a spravodlivý voči petržalským deťom, pre ktoré by sa vždy malo nájsť miesto v škôlke.

Riaditeľkám petržalských materských škôl sa starostove výroky nepáčia. Podľa nich Hrčka nepriamo naznačuje, že prijímajú úplatky. Viaceré z nich pre denník Pravda potvrdili, že ak návrh prejde miestnym zastupiteľstvom, tak sa chystajú podávať výpovede. Zvýšenie poplatkov nie je jediným dôvodom ich rozhorčenia. „Posledného pol roka sa zhoršila spolupráca s mestskou časťou, dennodenná práca nám uniká a neustále riešime porady a e-maily," vyjadrila sa jedna z riaditeliek, ktorá si neželala byť menovaná. O čo ide, nespresnila. Iné riaditeľky sa zas sťažujú na to, že im starosta neodborne zasahuje do práce a dáva im protizákonné odporúčania na prijímanie detí.

Na stranu riaditeliek škôlok sa postavila aj Únia materských centier. „Chápeme pohnútky, aj to, že samospráva chce týmto krokom zvýhodniť svojich obyvateľov, ale je to za hranicou legislatívneho rámca. Ak by takto k problematike pristúpili všetky mestské časti, respektíve aj okolité mestá, situácia by sa pre rodičov stala neúnosná," reagovala štatutárna zástupkyňa únie Daniela Konečná.

Hrčka vysvetľuje, že sa snaží zamedziť prijímaniu detí do škôlok po známosti. „Budem tvrdo a neúprosne bojovať s kýmkoľvek, vrátane riaditeliek, aby v našich materských školách boli staršie petržalské deti uprednostňované pred mladšími alebo dokonca pred nepetržalskými deťmi. To je zatiaľ jediná vec, ktorú som začal v materských školách meniť. Ak je toto dôvod nespokojnosti riaditeliek, tak radšej nebudem opäť zvolený za starostu, ako by som v takejto principiálnej veci ustúpil," avizuje Hrčka vo videu na sociálnej sieti. „Nikdy som v súvislosti s riaditeľkami nepovedal nič o korupcii alebo úplatkoch. Práve mojimi odporúčaniami uprednostňovať petržalské deti som chcel odstrániť všetky pochybnosti o tom, že prijímanie detí je transparentné," doplnil starosta. Ako ďalej priblížil, odkedy vlani v novembri vyhral vo voľbách, volalo mu minimálne dvadsať známych, či by im nevedel vybaviť miesto v škôlke. Zdôraznil, že všetkých odmietol.

Poslanec petržalského zastupiteľstva Juraj Kríž spresnil, že o celej veci by sa malo rozhodovať asi o mesiac. „Pán starosta avizoval, že chce návrh predložiť na júnové zastupiteľstvo, ktoré by sa malo konať asi 25. júna," povedal. Poslanci podľa neho aktivitou starostu nadšení nie sú. „Nemôžem hovoriť za všetkých, ale minimálne medzi nezávislými poslancami Petržalky je nálada negatívna. Máme za to, že prijímať všeobecne záväzné nariadenie a určovať škôlkam kritériá na prijímanie detí je podľa nás protizákonné a protiústavné. Posudzovanie žiadostí je v kompetencii riaditeľov škôlok, mestská časť im do toho nemôže zasahovať," komentoval miestny poslanec.

Kríž sa obáva aj praktických dosahov, ktoré by zavedenie novinky mohlo mať. „Zas bude potrebné množstvo ľudí, niekto ten poplatok musí vyberať a administratívne zabezpečovať celý proces. Otázne je navyše, kto to bude robiť? Mestský úrad či riaditeľky škôlok, ktoré aj bez tohto majú povinností nad hlavu?" pýta sa poslanec.

Podľa Hrčkovho návrhu by mali rodičia s trvalý pobytom v Petržalke žiadať o úľavu. Prihlášky do škôlok sa podávali do 16. apríla, v rámci nich je uvedená aj adresa trvalého pobytu dieťaťa. „K potvrdeniu o trvalom pobyte bude potrebné doplniť aj súhlas s overením údajov. Rodičia detí zaplatia 10 percent z poplatku a všetci budú môcť požiadať o odpustenie zvyšných 90 percent poplatku. Presný mechanizmus bude popísaný vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré bude čoskoro zverejnené. O žiadostiach o odpustení časti poplatku bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo alebo starosta," objasnil Radovan Choleva, riaditeľ oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti.