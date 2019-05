Šefčovič: Prezidentskú kampaň mi v Bruseli nikto nevyčíta, rieši sa to len doma

Maroš Šefčovič bude kandidovať na post eurokomisára. Potvrdil to v relácii Ide o pravdu. Vláde ho navrhuje premiér Peter Pellegrini a Šefčovič predpokladá, že pôjde o stanovisko celej vládnej koalície. Opäť by chcel zastávať funkciu podpredsedu komisie. Podľa Pelegrinniho Slovensko má v tomto podporu aj lídrov krajín V4. Je totiž v záujme strednej Európy mať na takom významnom poste svojho zástupcu.

Ostro proti kandidatúre však vystúpila opozičná SaS. Tvrdí, že Šefčovič sa v prezidentskej kampani spreneveril hodnotám, ktoré vyznávajú európski demokrati a dokonca aj slušní ľudia. Avizovanú nomináciu označila za vrchol cynizmu zo strany vlády. Šefčovič si však myslí, že je na škodu, ak by vnútropolitické napätie malo ovplyvňovať dôležité témy, ako to, že predstaviteľ Slovenska môže získať post v tých najdôležitejších európskych inštitúciach. „Nie je to dobrá služba Slovensku,“ povedal Šefčovič. Pripomenul aj to, ako musel „žehliť“ výroky šéfa SaS Richarda Sulíka pre nemeckú televíziu a vysvetľovať ako je možné, že na takej závažnej téme, ako je ochrana úspor ľudí v bankách a ochrana eura je strana SaS pripravená položiť vládu, čo sa aj stalo, dodal Šefčovič. Uviedol tiež, že po návrate do Bruselu sa nestretol s jedinou výhradou voči prezidentskej kampani. Naopak, zdôraznil, že výsledok volieb posilnil imidž Slovenska ako proeurópskej krajiny, k čomu tiež sám prispel spôsobom vedenia kampane.

Po voľbách do europarlamentu sa očakáva aj nárast extrémistických a nacionalistických síl. Môže to ovplyvniť budúce fungovanie Európskej únie? A je podľa Šefčoviča reálne otvorenie Lisabonskej zmluvy a mechanizmu hlasovania, ktorého nedostatok sa prejavil napríklad pri hlasovaní o utečeneckých kvótach? Pozrite si diskusnú reláciu Ide o Pravdu so Zuzanou Martinákovou.