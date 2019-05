Chce Kiska zmenou volebného systému odstaviť politických súperov?

Desať mesiacov pred voľbami otvoril prezident Andrej Kiska tému nového volebného systému. Argumentuje tým, že poslanci parlamentu zabudli na regióny, a treba to zmeniť. Kiska hovorí o zmiešanom volebnom systéme, kde by sa väčšinovým spôsobom volilo v 79-tich volebných obvodoch. Svoj návrh prezident predstavil na nedávnom sneme Združenia miest a obcí Slovenska. Ako by nový systém prekreslil politickú mapu Slovenska? Je jeden volebný obvod, v ktorom volí celá krajina, ohrozením demokracie? TV Pravda sa pýtala Eduarda Báránya z Ústavu štátu a práva SAV.