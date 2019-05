Po príjemnom víkende prídu opäť búrky, hrozia aj krúpy

VIDEO: Akým počasím nás privíta sobota a nedeľa? Pozrite si viac v našej krátkej videopredpovedi.

Podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave je namieste, že za klímu štrajkuje práve táto generácia tínedžerov. „Prednášam v školách a myslím si, že teraz sú študenti o tejto problematike informovaní viac ako pred desiatimi rokmi. Keby neprotestovali, možno by si ostatná spoločnosť povedala: Veď doteraz sa nič nestalo. Príroda zmenu klímy svojským spôsobom vyrieši, ale určite to nebude v náš prospech,“ upozorňuje na margo protestov Faško.

A hneď argumentuje počasím práve sa končiaceho týždňa. „Ešte pred mesiacom sme hovorili o suchu. Teraz však úhrny májových zrážok budú na niektorých meteorologických staniciach patriť medzi päť najvyšších od roku 1951,“ dodáva. Úhrn na letisku v Kuchyni bude určite v tomto časovom období druhý najvyšší, do 13. mája tam spadlo 142 mm. Viac to bolo len v máji 2010, keď boli povodne.

Pršalo aj v južnej časti východného Slovenska, teda v oblasti, kde cez Vianoce a prvé mesiace tohto roka veľa vlahy nebolo. „V Košiciach od 1. do 23. mája zaznamenali 58 mm,“ hovorí klimatológ. V porovnaní so zvyškom krajiny to nie je veľa, ale práve v tejto lokalite voda veľmi chýba.

Nie všade sa voda dostala aj do hlbších horizontov pôdy. Po rokoch sa však naplnil napríklad Šúrsky kanál, do ktorého stekala voda z juhovýchodnej časti Malých Karpát. „Niečo podobné sa stalo aj na severe Záhoria, Myjava a jej prítoky mali v priebehu tohto týždňa veľmi vysoké vodné stavy a prietoky. To už dlho nebolo,“ pokračuje Faško.

Situácia najmä na severozápade Slovenska pripomínala situáciu z rozhrania rokov. Po dlhom období, keď bolo zrážok málo, spadlo ich v krátkom čase veľmi veľa. Klimatológ dodáva, že tak to bolo aj na severnej Morave a v severnej časti Čiech. „V scenároch klimatickej zmeny sa často upozorňuje na nerovnomerné rozdelenie zrážok v priebehu roka. To sú udalosti, ktoré práve prežívame,“ objasňuje.

Pokračuje, že ani poveternostné situácie sa nevyvíjajú s takou pravidelnosťou ako v minulosti. Príkladom je počasie, ktoré u nás panuje už štvrtý týždeň. Kým v strednej a západnej Európe je chladno, naopak, na Blízkom východe, vo východnej časti Stredomoria či vo východných častiach európskej časti Ruska je nadnormálne teplo. Faško pridáva údaj z Izraela, kde namerali 40 stupňov. „To je na máj privysoká teplota aj pre oblasť, kde mávajú horúčavy,“ vysvetľuje.

Slnečná prestávka medzi daždivými dňami

Po chladnom týždni bude víkend príjemný. Hoci v sobotu ráno môže na niektorých miestach klesnúť teplota takmer k nule. V sobotu a nedeľu zasvieti slnko, na najteplejších miestach by mohol teplomer ukázať aj dvadsiatku, niekde možno aj dvadsaťpäťku. Stále však platí hrozba dažďov a búrok, víkend by mal byť akousi slnečnou prestávkou medzi daždivými a chladnými dňami. Tie prídu v ďalšom týždni, minimálne dva dni v prvej polovici budú oblačné až zamračené a daždivé. Teploty sa budú hýbať okolo desiatky, hoci na konci mája by malo byť o päť stupňov viac. V druhej polovici budúceho týždňa však môže byť na najteplejších miestach aj okolo dvadsať stupňov.

Fúkať bude aj v ďalších dňoch. Nemal by to byť síce vietor, ktorý narobí škody, určite ho však budeme vnímať. Pripraviť sa treba na zlú trojkombináciu zamračené – zrážky – vietor.

Máj veľmi šetrí letnými dňami, keď teplota dosiahne aspoň 25 stupňov. „Napríklad v Bratislave na Kolibe boli v tomto roku zatiaľ len dva letné dni, aj tie boli 25. a 26. apríla. Od roku 1951 sme takéto máje zaznamenali len v rokoch 1970, 1978, 1991 a 2004,“ hovorí klimatológ. Prejaví sa to aj na priemerných mesačných teplotách. Za máj na Kolibe zrejme nedosiahne ani 12 stupňov, dosiaľ je to len 11,3 stupňa. „Počasie svojimi prejavmi nerešpektuje kalendár ani štandardný ročný režim meteorologických prvkov,“ dodáva klimatológ.

Dôkazom toho je napríklad aj hrúbka snehovej prikrývky na 2 600 m vysokom Lomnickom štíte, kde vo štvrtok ráno mala 202 cm. A na nemeckom takmer trojtisícovom Zugspitze dokonca 6 metrov. „Na neskorú jar je to v oboch prípadoch veľa,“ uzatvára Faško. Je možné, že aj začiatok júna bude pomerne chladný. „Ak sa tu presadí vplyv tlakovej výše, môže mať studený vzduch lepšie podmienky, aby sa u nás udržal.“