Harabinovu politickú stranu by volilo 19,7 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky prezentoval Michal Kovačič v diskusnej relácii Na telo s Michalom Kovačičom.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že päť percent voličov by nevedelo, či by svoj hlas tejto politickej strane odovzdalo, pričom 75,3 percenta voličov by Harabinovu politickú stranu nevolilo.

Z etablovaných politických strán by túto politickú stranu volili najviac voliči Kotlebu (35,8 percenta) a Slovenskej národnej strany (SNS) 27,3 percenta. Najmenej podporovateľov by mala Harabinova politická strana medzi voličmi strany Sloboda a Solidarita (SaS), konkrétne 4,9 percenta.

Prieskum realizovala agentúra Focus pre TV Markíza v dňoch 16.5. až 23.5. na vzorke 1 020 respondentov.