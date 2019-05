Od septembra nastanú zmeny v platoch učiteľov

Opatrenie by štát malo v prvých mesiacoch stáť desať miliónov eur.

Opatrenie by štát malo v prvých mesiacoch stáť desať miliónov eur.

Kredity, ktorými si učitelia vylepšovali platy, postupne skončia. Od septembra ich nahradí nový príplatok. O 76 eur by mal narásť aj nástupný plat mladých učiteľov.

Učitelia majú dnes možnosť zvýšiť si plat o kreditový príplatok za vzdelávacie kurzy. Tie často absolvovali len preto, aby dosiahli vyššiu výplatu bez väčšieho efektu pre školu. Príkladom bolo povinné špecializované vzdelávanie v rozsahu sto hodín pre triednictvo, ktoré pedagógovia považovali za zbytočné. Od nového školského roka kreditový systém postupne nahradí príplatok za profesijný rozvoj. Pedagogickí a odborní zamestnanci ho budú môcť získať za štátnu jazykovú skúšku a špecializačné vzdelávanie.

Peniaze navyše dostanú aj za inovačné vzdelávanie, počas ktorého načerpajú inšpirácie, ako učiť iným spôsobom. „Nové vzdelávacie možnosti budú viac priblížené k individuálnym potrebám samotného učiteľa a školy. Je tam tiež tlak na zvyšovanie kvality výkonu učiteľov,“ zdôraznila ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS). Zároveň ubezpečila, že učitelia o súčasné 12-percentné príplatky získané z kreditov neprídu. Nový systém sa bude zavádzať postupne, naplno pobeží od roku 2026. Platnosť príplatku bude sedem rokov, rovnako ako pri kreditoch.

„Pri novele zákona o pedagogických zamestnancoch sa nám podarilo zachrániť učiteľov, ktorí poberajú kreditový príplatok 12 percent, keďže prechodné obdobie je až do roku 2026. Za toto obdobie sa môžu vzdelávať a získať nový príplatok,“ zhrnul predseda školských odborárov Pavel Ondek.

Novelu síce vetoval prezident Andrej Kiska, parlament však jeho veto prelomil. Zákon okrem iného zavádza hranicu 65 rokov ako maximálny vek pre učiteľa.

Poslanci Národnej rady minulý týždeň posunuli do druhého čítania novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce z dielne poslancov SNS. Tá prináša zvýšenie platov začínajúcim učiteľov základných a stredných škôl o 9,5 percenta a pedagógom na vysokých školách o 8,7 percenta. „Ide o krok, ktorý má motivovať mladých absolventov stredných a vysokých škôl pre prácu v školstve,“ vysvetlilo tlačové oddelenie rezortu školstva. Plat začínajúceho učiteľa by sa mal zvýšiť o 76,50 eura, zo sumy 805 eur stúpne na 881,50 eura.

Opatrenie by štát malo v prvých mesiacoch stáť desať miliónov eur. Zvyšovanie však nepôjde na úkor skúsenejších učiteľov. „Následné zvyšovanie je v priemere o dve percentá do 15 rokov započítanej praxe, potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o tri percentá. Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percenta,“ spresnila podpredsedníčka SNS Eva Smolíková.

„Začínajúci pedagóg, pokiaľ novela definitívne prejde, dostane taký plat, aký by mal za terajšej situácie o desať rokov,“ reagoval Ondek. Učiteľ tak podľa neho ľahšie dosiahne hranicu tisíceurového pla­tu.