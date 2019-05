Číža by mal v pléne nahradiť Jasaň

Novozvoleného europoslanca Miroslava Číža (Smer) by mal v pléne Národnej rady SR nahradiť Viliam Jasaň. Vyplýva to z výsledkov parlamentných volieb 2016 zverejnených na stránke štatistického úradu. O Jasaňovi sa v médiách spomínalo, že mal kontakty na talianskeho podnikateľa Antonina V. Po vražde novinára Jána Kuciaka skončil Jasaň ako tajomník Bezpečnostnej rady SR.

Do Európskeho parlamentu sa dostali ešte ďalší traja poslanci NR SR – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (obaja SaS) a Milan Uhrík (ĽSNS). Miesto Nicholsonovej a Jurzycu v slovenskom parlamente by mali zaujať Marián Viskupič a Marián Bróska, Uhríka by mal nahradiť Marián Chmelár.

Eurovoľby na Slovensku vyhrala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu pred druhým Smerom-SD a treťou Ľudovou stranou Naše Slovensko. Kresiel europoslancov sa ujmú za PS/Spolu Michal Šimečka, Michal Wiezik, Martin Hojsík a Vladimír Bilčík. Smer budú v EP zastupovať Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel. ĽS NS budú reprezentovať Milan Uhrík a Miroslav Radačovský. Za KDH do EP nastúpi Ivan Štefanec a po brexite aj Miriam Lexmann. Za SaS budú v europarlamente sedieť Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca. Hnutie OĽaNO bude zastupovať Peter Pollák.