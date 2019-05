Čaputová priznala, že majú s priateľom ťažké obdobie. Nechce špekulácie

„Možno ste si všimli, a ak by aj nie, radšej vám to povieme úprimne. V poslednom období nás nie je spolu s partnerom Petrom vídavať. Nechceme, aby sa o tom špekulovalo, ani vás nechceme zavádzať spoločným vystupovaním na verejnosti. Radšej budeme s Petrom úprimní a povieme vám, že naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli. Verím, že u vás nájdeme v tomto porozumenie, nie sme ani prvým ani posledným vzťahom, ktorý prechádza náročným obdobím,“ uviedla na sociálnej sieti.

„Musíme sa ale, zároveň, venovať aj svojim povinnostiam. Ja sa sústredím na prípravu do výkonu funkcie, na ktorú ste mi dali dôveru. Plánujeme zahraničné cesty, inauguráciu a budujeme tím, z ktorého vám už zajtra oznámime prvé mená,“ dodala Čaputová.