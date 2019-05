Vo Veľkej Mači zrekonštruujú vraždu novinára Kuciaka a jeho priateľky Kušnírovej

Ako sa mala odohrať vražda

V čase okolo 18.28 (21. februára 2018) vodič vyložil z vozidla obvineného, pričom vodič si nechal pracovný mobilný telefón a vykonávateľ mal so sebou pracovný mobilný telefón a krátku strelnú zbraň nezisteného typu kalibru 9 mm Luger, ktorú mal vybavenú s tlmičom hluku výstrelu. Takto pripravený išiel v čase o 18.31 h smerom k rodinnému domu poškodeného, kde v jeho okolí čakal na doposiaľ nezistenom mieste do času 20.21 h.

Potom bez použitia násilia vošiel do rodinného domu cez vchodové dvere a v doposiaľ neustálenom poradí v kuchyni rodinného domu strelil jednu ranu do oblasti hlavy poškodenej s miestom vstrelu na chrbte nosa, ktorá na následky tohto zranenia umrela. Takisto strelil dvoma strelami do tela poškodeného v oblasti ľavej strany hrudníka.

Potom obvinený z rodinného domu odišiel pešo smerom k miestnemu ihrisku, odkiaľ dal znamenie z pracovného mobilného telefónu obvinenému, aby tento prišiel s vozidlom pre neho do obce, pričom o 20.25 prešiel pri ohnisku a bol vyzdvihnutý.

Postupne vypli obidva mobilné telefóny a v čase okolo 22. hodiny sa spoločne presunuli za obvineným, ktorému oznámili, že je to vybavené, opisuje vraždu uznesenie z 30. septembra 2018, ktorým súd zobral všetkých štyroch vtedy obvinených do väzby.