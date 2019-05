Akoby toho už nebolo dosť. Oblačnosť, dážď a intenzívne búrky posilní ešte aj silný vietor! Streda by mala byť dokonca najchladnejšia v tomto týždni. Ako bude u vás? Klesne aj vo vašom regióne teplota na 13 či dokonca 11 stupňov? Pozrite si našu krátku videopredpoveď do konca týždňa. Dozviete sa aj to, kedy oblačnosť konečne pominie, na oblohe zažiari slnko a teploty sa opäť vyšplhajú nad 25 stupňov!