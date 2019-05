Antivakcinátorom veria vo veľkých mestách

Štatistiky o tom, kde rodičia odmietajú povinné očkovanie, zverejnila zdravotná poisťovňa Dôvera. Vychádzala pri tom z údajov od všeobecných lekárov a z ambulantných pohotovostných služieb.

„Zaočkovanosť na Slovensku postupne po tých dobrých rokoch klesá a antivakcinačná loby, naopak, stúpa. Medzi regióny s najnižšou zaočkovanosťou patrí Bratislava a jej obvody, najvyššia je, naopak, v okresoch ako Svidník, Kežmarok, Čadca či Stropkov," uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

V rámci okresov je v Bratislave najnižšia miera zaočkovanosti v okrese Bratislava III len 87,8 %, v Košiciach je na tom najhoršie druhý okres s 90,7 % zaočkovanosťou. Naopak, najvyššiu až 99,1 % zaočkovanosť má okres Svidník, vyše 98 % zaočkovaných majú aj okresy Kežmarok a Stropkov.

Zaočkovanosť na úrovni 95 % je pritom hraničné číslo, Svetová zdravotnícka organizácia ho určila ako minimálnu hranicu na zabezpečenie kolektívnej imunity obyvateľov. Tam, kde je zaočkovanosť menšia, odolnosť populácie proti infekciám je značne nižšia.

Medzi rodičmi stúpa odpor proti tzv. MMR vakcíne (mumps, rubeola, osýpky), hexavakcíne (záškrt, tetanus, detská obrna, čierny kašeľ, žltačka typu B) a očkovaniu proti pneumokokom.

„Nárast nedôvery voči očkovaniu MMR vakcínou nás neprekvapil. Imidž tejto vakcíny je dlhodobo v alternatívnych komunitách poškodzovaný. Ľudia sú kritickejší, hľadajú si informácie, no často natrafia na neseriózne zdroje, ktoré ich zneistia. Je úlohou všetkých nás, ktorí pôsobíme v zdravotníctve, aby sme komunikovali s pacientmi a vysvetľovali im nespochybniteľný prínos preventívneho očkovania pre populáciu," povedal Kultan.

„Vieme o tomto trende, že najväčší odpor bol vždy vo väčších mestách. Možno je to spôsobené tým, že vo vidieckejších regiónoch má lekár väčšiu autoritu a jeho slovo väčšiu váhu ako inde," zamýšľa sa Mário Moro, pediater a viceprezident Asociácie súkromných lekárov.

Podľa neho na ľudí, ktorí sú presvedčení o škodlivosti očkovania, žiadne pádne argumenty neplatia. „Môžete im hovoriť, čo chcete, aj tak si urobia po svojom," konštatoval Moro. Podľa neho je odmietanie očkovania slovenským špecifikom.

„Rozprával som sa o tom s Kórejcami a mám aj pacientku z Brazílie a oni len neveriacky pozerajú, keď im poviem, aké tu máme problémy. U nich by si očkovanie nikto nedovolil odmietnuť," priblížil pediater.

Podľa Kultana pre všetkých ako spoločnosť je dobré, ak zaočkovanosť bude vysoká. „V prípade osýpok sme mali možnosť vidieť, čo sa stane, ak zdravie populácie nie je v tomto smere dostatočné,“ pripomenul generálny riaditeľ Dôvery, ktorý narážal na epidémie osýpok na východe krajiny, ktoré sa objavujú posledné dva roky. Táto infekcia sa k nám vrátila po 20-ročnej prestávke.

Pediater Peter Ondo-Eštok z Kežmarku tvrdí, že v jeho obvode je dobrá miera zaočkovanosti. „Zopár mamičiek to síce odmietlo, ale dokopy je to menej ako jedno percento. Mám tu aj početnú rómsku komunitu, pri ktorej to však prekvapivo nie je problém, oni očkovanie neodmietajú, skôr sa stane, že na to zabudnú,“ objasnil kežmarský detský lekár.

Vo svojej ordinácii si všíma pozitívny trend, napríklad po epidémii osýpok. „Mamičky za mnou chodia a samy sa pýtajú na očkovanie, boja sa o svoje deti," doplnil.

Podľa neho je dôležité rodičov k očkovaniu motivovať akýmkoľvek spôsobom.

„Snažím sa ich presviedčať, že očkovanie má viac ako storočnú tradíciu, ale antivakcinačné argumenty majú veľkú silu. Chápem, že rodičia, ktorí majú dieťa s cukrovkou alebo autizmom hľadajú nejakú príčinu, prečo je to tak, a často to hodia práve na očkovanie, ale fakty hovoria o inom," poukázal Ondo-Eštok, ktorý pozitívne vníma aj snahy ministerstva zdravotníctva uzákoniť, aby škôlky prijímali len deti s povinným očkovaním. Najlepšie riešenie však vidí vo vzdelávaní a v šírení osvety.

Úrad verejného zdravotníctva dáta zozbierané Dôverou bližšie komentovať nechcel. Uviedol, že zaočkovanosť ročníkov sleduje prostredníctvom každoročnej celoslovenskej administratívnej kontroly v ambulanciách všetkých pediatrov.

„Pri prijímaní krokov na zabezpečenie dostatočnej zaočkovanosti detskej populácie v rámci povinného očkovania sa epidemiológovia riadia výsledkami tejto administratívnej kontroly detí, ktoré majú byť vzhľadom na svoj vek očkované alebo preočkované, a to z dôvodu, že ponúka komplexné a nie čiastkové dáta o zaočkovanosti detskej populácie,“ informovala hovorkyňa úradu Daša Račková.