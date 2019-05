Plošné výruby v národných parkoch zakázali zákonom

Podľa novely už nebudú možné žiadne plošné výruby alebo akýkoľvek zásah do prírody v národných parkoch bez predchádzajúceho súhlasu štátnych ochranárov. Novela zákona o ochrane prírody priamo v texte zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach. Náhodná ťažba, akú verejnosť mohla vidieť napríklad v Nízkych Tatrách, po vstupe novely do platnosti bude nezákonná. Podľa Sólymosa mal takýto zákon platiť už dávno, verí, že prejde v NR SR. Je si však vedomý, že aj tam bude lobing a tlaky za zmiernenie.

Právomoci pre Štátnu ochranu prírody SR

Nová legislatíva zároveň prináša konkrétne právomoci Štátnej ochrane prírody SR. Predovšetkým štátni ochranári získajú silnú pozíciu pri akýchkoľvek zásahoch do vzácnych území. Podľa novely bude súhlas štátnych ochranárov potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch, či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov. Sprísňujú sa tak aj podmienky pre výstavbu v národných parkoch. Kým doteraz pri viacerých stavebných úkonoch štátni ochranári nemali žiadne slovo, po novom ho majú.

Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka pripravenej novele sa táto ich právomoc rozširuje na viac ako 400 000 hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 percent rozlohy Slovenska.

„Máme dnes pred sebou zákon, ktorý po dlhých rokoch zaistí národným parkom takú ochranu, akú si tieto vzácne lokality zaslúžia. Historicky prvýkrát naši štátni ochranári dostanú skutočné kompetencie,“ vyhlásil dnes Sólymos. Priznal, že zákon sa nerodil ľahko a má za sebou náročné rokovania. Ak zákon prejde parlamentom, bude platiť od januára.

Pribudlo 1 262 hektárov bezzásahového územia

Za posledné tri roky sa ochrana národných parkov podľa MŽP posilnila. Štát začal aktívne využívať predkupné práva. Od roku 2017 predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase, v Malej Fatre, Poloninách, NPR Choč a v trende ministerstvo pokračuje. Okrem toho za posledné obdobie na Slovensku pribudlo 1 262 hektárov bezzásahového územia. Súkromným vlastníkom začal štát ponúkať všetky dostupné možnosti kompenzácií. Od prenájmu cez zmluvnú starostlivosť až po odkúpenie. Pre súkromných vlastníkov sa po rokoch vytvorila možnosť čerpať podporu z eurofondov.