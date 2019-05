Nicholsonová: Matovič nech si urobí poriadok doma, a nespája ostatných

Progresívne Slovensko a strana Spolu otvárajú náruč Andrejovi Kiskovi, prezident Kiska chce spojiť takmer celú opozíciu, Igor Matovič si vybral KDH a SMK. Prečo by sa mali politické strany deväť mesiacov pred parlamentnými voľbami zoradiť do predpísaných šíkov? Aký je dôvod a komu by to prospelo? Pozrite si rozhovor TV Pravda s podpredsedníčkou parlamentu Luciou Ďuriš Nicholsonovou­ (SaS).

VIDEO: Pozrite sa, čo povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) k spájaniu sa pred voľbami, po ktorom volá značná časť opozície. Považuje Nicholsonová lídra Smeru Roberta Fica za silného či slabého? Dozviete sa vo videu TV Pravda.