Vrah mal najprv zastreliť Kuciaka

Na rekonštrukcii sa zúčastnil jeden z obvinený z dvojnásobnej vraždy – bývalý vojak Miroslav Marček. Ten sa v apríli priznal, že na mladý pár strieľal on. Pôvodne vyšetrovatelia zo streľby podozrievali ďalšieho z obvinených Tomáša Szabóa.

Marčekovu výpoveď prišli v utorok večer za prítomnosti množstva kukláčov vyšetrovatelia verifikovať. Bývalý vojak mal opísať, čo sa v osudný deň 21. februára 2018 stalo. Od času, keď prišiel na pozemok snúbencov, bol v ich letnej kuchynke a ako vošiel dovnútra.

VIDEO: Komando na úvod rekonštrukcie vraždy privádza bývalého vojaka Miroslava M., ktorý mal na dvojicu strieľať.

Jeho opis musia vyhodnotiť znalci. „Po rekonštrukcii budú buď vypočúvaní prítomní znalci, alebo budú spracúvať doplnenia znaleckých posudkov. Budú sa vyjadrovať, či opis skutku, tak ako ho obvinený Miroslav M. pri rekonštrukcii a svojej výpovedi opísal, zodpovedá objektívnym dôkazom, ktoré boli nájdené na mieste činu, a znaleckým posudkom, ktoré boli následne zhotovené,“ priblížil právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic.

„V zásade je to vec vyšetrovateľov, ako naplánujú ďalšie znalecké postupy. Či znalcov vyzvú, aby doplnili posudky, alebo sa ich budú pýtať na výsluchu na okolnosti, ktoré súviseli s rekonštrukciou, na ktorej boli prítomní,“ doplnil advokát.

Polícia doteraz mnoho informácií o priebehu vraždy nezverejnila. Vrah strieľal jednou pištoľou kalibru 9, ktorej hlaveň mali nájsť potápači vo Váhu v Kolárove. Presné miesto polícii ukázal práve Marček. Aj keď Lipšic nechcel hovoriť o podrobnostiach činu, prezradil, že podľa výpovede obvineného zomrel z mladej dvojice ako prvý Kuciak.

Viac otázok ako odpovedí

Vrah mal novinára zabiť na schodoch z bezprostrednej blízkosti dvoma výstrelmi do hrude v oblasti srdca. Podľa policajných zdrojov sa Kuciak práve vracal z pivnice, kde kontroloval nabíjanie autobatérie. Následne mal muž streliť jeho priateľku zozadu do hlavy a odísť k neďalekému futbalovému ihrisku, kde ho mal vyzdvihnúť jeho bratranec Szabó.

To, čo uviedol Marček pri rekonštrukcii, nemusí sedieť s jeho aprílovou výpoveďou. „Je možné, že si nepamätá úplne presne, čo sa na mieste činu udialo,“ naznačil Lipšic. Či si celý zvrat so zámenou úloh medzi ním a jeho bratrancom mohol vymyslieť, právnik komentovať nechcel. „Neviem o takom motíve. Naviac, ešte stále nie sú na tohto obvineného spracované znalecké posudky z oblasti psychiatrie a psychológie. Bolo by trúfalé z mojej strany sa vyjadrovať k tomu, aký by mohol mať potenciálne motív, ak by to zobral na seba, a pritom to neurobil,“ reagoval na takúto hypotézu Lipšic.

Expertka na trestné právo a rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská priblížila, že z priebehu rekonštrukcie sa zvykne vyhotovovať aj kamerový záznam. „Slúži na vyhodnotenie, aby sa mohlo potom ešte poukázať na celý postup a prejdenie si všetkých detailov. Či tam mohli byť nejaké nezrovnalosti alebo zavádzanie zo strany samotnej obvinenej osoby. Rekonštrukciu vyhodnocuje tím vyšetrovateľov pod dozorom prokurátora. Na niektoré konkrétne čiastkové odborné otázky môžu byť pribratí znalci, napríklad z oblasti súdneho lekárstva, balistiky či psychológie, ktorí by vedeli posúdiť správanie obvineného pri rekonštrukcii,“ doplnila Kurilovská.

VIDEO: Pozrite si ako sa tváril Miroslav M., údajný vrah, keď po rekonštrukcii vraždy vyšiel z domu, kde sa mal skutok stať.

Spolupracujúci obvinený môže získať benefity

Aj keď Marček môže svoje priznanie neskôr odvolať, dôkazy získané pri rekonštrukcii polícii zostávajú. „Rekonštrukcia uskutočnená na základe súčinnosti obvineného sa zanalyzuje, a ak sa potvrdí jej platnosť, získa svoju výpovednú hodnotu. Napríklad sa zistia okolnosti, ktoré mohol vedieť iba ten obvinený, ktorý bol na mieste v čase činu. Spomenie si napríklad, že o niečo konkrétne tam zakopol, bola pokazená kľučka alebo vŕzgala istá časť podlahy. Obvinený môže neskôr odvolať svoje priznanie a aj na začiatku hlavného pojednávania uskutočniť vyhlásenie o nevine. Pri rekonštrukcii sa však dá získať tak veľký počet overiteľných dôkazov, že takto získané dôkazy by mali obstáť,“ vysvetlila trestná právnička, podľa ktorej môže po výraznom posune trestného konania spolupracujúci obvinený získať určité benefity.

Novinára a jeho snúbenicu zastrelili vlani 21. februára v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Pri policajných akciách v Kolárove a Komárne boli na konci septembra septembra zadržaní a následne obvinení štyria podozriví. Vraždu mali vykonať bratranci z Kolárova – bývalý policajný vyšetrovateľ Tomáš Szabó a bývalý vojak Miroslav Marček. Za zadávateľku polícia považuje Alenu Zsuzsovú z Komárna, ktorá o ňu mala požiadať sprostredkovane cez svojho dlhoročného známeho Zoltána Andruskóa. V marci 2019 medzi obvinených pribudol aj Marian Kočner, už v tom čase väzobne stíhaný pre inú – ekonomickú – trestnú činnosť. Vraždu si mal objednať kvôli neustálemu záujmu novinára o jeho pochybné obchody.