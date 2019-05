Ani u nás nie je voľno, odkazuje Hlina Kiskovi. Podľa Beblavého je im najbližší, ale budú sa pýtať na kauzy

Výsledky volieb rozhýbali politickú scénu a stále viac sa dostáva do popredia otázka, akú stratégiu politici zvolia. Vzniknú nové koalície alebo dôjde k triešteniu síl po nástupe nových strán? Hosťami moderátorky Zuzany Martinákovej v relácii Ide o pravdu bol predseda mimoparlamentnej strany KDH Alojz Hlina a Miroslav Beblavý za koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu.

Koalícia PS/Spolu po eurovoľbách opakovane ponúkla spoluprácu dosluhujúcemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi. O tom, či by išlo o trojkoalíciu alebo líderskú pozíciu pre Kisku, je však zatiaľ podľa Beblavého predčasné hovoriť. V prezidentovi vidí hodnotovo aj obsahovo najbližšieho partnera.

Kiska krátko po voľbách zase vyzval na vznik veľkej koalície proti Smeru. Podľa Hlinu však nie je v spoločnosti objednávka na takéto spájanie, keďže príbeh strany Smer sa podľa neho končí. Upozornil tiež, že je treba rozlišovať medzi predvolebnou a povolebnou spoluprácou. Kiskovi vyčítal, že je chvíľu liberál, chvíľu konzervatívec. Podľa Hlinu účelovo. Odkázal mu, že nielen v liberálnom priestore je tesno, ale aj v tom konzervatívnom. Navyše si podľa neho neuvedomuje, že príde do ringu, kde bude musieť súperiť.

Beblavý upozornil, že napriek ideovej blízkosti k prezidentovi, existuje stále veľa otáznikov, keďže nie je známy jeho tím ani program. Nedoriešené zostávajú aj jeho daňové kauzy. Čo si o tom myslia Hlina a Beblavý? S kým by KDH či PS – Spolu do koalície nešli? Viac sa dozviete v diskusnej relácii Ide o Pravdu so Zuzanou Martinákovou.