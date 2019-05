Chlapca pred väzbou ochránil starý otec, náramok mu nechali

Štrnásťročný Daniel O., ktorý pred týždňom dvakrát bodol rovnako starého kamaráta Andreja E. a je obvinený z obzvlášť závažného skutku vraždy v štádiu pokusu, zostáva na slobode. Až do súdu, ktorý bude rozhodovať o jeho vine, musí nosiť monitorovací náramok.

Krajský súd v Trenčíne vo štvrtok zamietol žiadosť prokuratúry, aby ôsmak išiel do väzby. Podľa rozhodnutia sa môže chlapec pohybovať iba na území okresu Ilava. V obci v tomto okrese totiž žije jeho starý otec, ktorý sa za vnuka pred súdom zaručil. Daniel O. sa už nevráti do školy, do ktorej chodil aj pobodaný Andrej E.

Hoci riaditeľka školy oboch chlapcov opisovala ako bezproblémových, podľa našich informácií vlani Danielovi O. zakázali účasť na lyžiarskom zájazde. Za to, že prišiel opitý, dostal aj dvojku zo správania.

Podľa vyjadrenia sudcu krajského súdu u mladistvých sú dôvody na väzbu oveľa prísnejšie ako u plnoletých osôb. „Sudca pre prípravné konanie nenašiel dôvody väzby. V danom prípade je možnosť väzbu nahradiť,“ skonštatoval. Súd považuje starého otca za dôveryhodnú osobu, jeho úlohou bude na chlapca dohliadať.

Konflikt pre drogy?

Na pojednávanie o väzbe prišiel s ôsmakom otec aj starý otec. K prípadu sa vyjadrovať nechceli, prehovoril za nich advokát Šimon Cibuľka. „Rodine je ľúto, čo sa stalo a chceli by sme touto formou aj vyjadriť ľútosť rodine poškodeného. Chlapec všetko oľutoval a neskôr sa preukáže jeho prípadná trestná zodpovednosť, ktorá je v tomto prípade relatívna a bude predmetom skúmania,“ povedal. Dodal, že jeho klient hovoril aj o motíve, nechcel ho však zverejniť. Špekuluje sa však, že chlapci sa pohádali pre drogy.

O Danielovi O. mnohí hovoria ako o uzavretom chlapcovi, introvertovi. Podľa psychologičky Magdalény Krasulovej práve u introvertných ľudí sa môžu emócie prejaviť nečakane a silno. „Má nejaký blok, ktorý mu bráni byť otvoreným. Nevieme, čo sa v ich vnútri skrýva, ale aj oni sami majú pocit, že musia niečo uzatvárať, skrývať, potláčať. Prejavené emócie – hoc aj negatívne – sú vždy menej nebezpečné ako tie neprejavené,“ myslí si Krasulová.

Hoci okolie hodnotí rodinu Daniela O. ako bezproblémovú, podľa Krasulovej niekde problém určite je. „Je veľmi pekná veta: Rodičia nám najviac ublížili tým, že nás milovali tak, ako vedeli, a nie tak, ako sme my potrebovali. Rodičia si myslia, že keď všetko kúpia, zabezpečia, navaria, upracú, je všetko v poriadku. Ale dieťa potrebuje byť s rodičom, zdieľať s ním to, čo prežíva,“ poukazuje psychologička na možné problémy.

Vplyv alkoholu

Chlapci sa v deň, kedy sa stal nešťastný incident, utiahli do pivnice nedokončeného bytového domu, aby pili. „Pod vplyvom alkoholu sa málokto správa racionálne,“ upozorňuje Krasulová a dodáva, že mladý človek nemá toľko skúseností s alkoholom a môže na neho zapôsobiť nepredvídateľne. „Samozrejme, že k niečomu medzi chlapcami došlo, mohla to byť však iba banalita. Treba tiež povedať, že ak v osobnosti nie sú tendencie k agresívnemu správaniu, tak ani pod vplyvom alkoholu by sa takto nemal správať. V tomto prípade, teoreticky, sa u mladého človeka mohlo spustiť aj nejaké vážne psychické ochorenie. Nezriedka sa rozbehne práve pod vplyvom alkoholu či drog,“ uzatvára psychologička.

Podľa vyjadrení vedenia školy boli Daniel O. a Andrej E. veľmi dobrí kamaráti, nemali mať konflikty. Nevedno, prečo mal jeden z ôsmakov pri sebe nôž. Po incidente utiekol Daniel O. domov, zranený sa dostal vlastnými silami z budovy, kde mu pomohol náhodný svedok. Chlapec bol vo štvrtok ešte stále v bratislavskej nemocnici.

