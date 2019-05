Pellegrini: Musím sa viac venovať straníckej politike

Na začiatok zhodnotil svoju cestu do Srbska. Väčšiu časť príhovoru venoval vnútornému dianiu v strane Smer.

„Predseda vlády je však aj politická, nielen úradnícka funkcia. Dostal som sa do štádia, keď sa musím začať intenzívnejšie venovať aj straníckej politike,“ povedal Pellegrini. Zdôraznil, že aj stranícka politika musí byť pre ľudí.

„My vieme, že je tu veľká skupina ľudí, ktorá nás podporuje a cíti, pretože práve my chránime ich záujmy. Či už sú to mladé rodiny s deťmi, dôchodcovia, chorí a slabí, ale aj tí, ktorí dennodenne pracujú alebo drobní živnostníci. My sme tí, ktorí sa o nich musia postarať,“ pokračoval s tým, že aj po toľkých rokoch vládnutia nemá Smer 20-percentnú podporu len preto, že „sa vieme pekne usmievať v televízii“.

Reagoval aj priamo na vnútrostranícku situáciu, keď predsedníctvo dostalo niekoľko listov od okresných organizácií, v ktorých žiadajú odstúpenie predsedu strany Roberta Fica či podpredsedu Roberta Kaliňáka. Samotného Pellegriniho vyzývajú, aby viedol stranu.

Pellegrini povedal, že sa osobne zasadí, aby sa interné diskusie vyriešili vo vnútri strany. Prizvukoval, že chcú byť vnímaní ako najlepšia strana pre ľudí bez ohľadu na to, „kto nás práve sedí na akej stoličke“.

Pripustil, že v strane budú v najbližších týždňoch o tejto situácii diskutovať.