Špekulácie okolo predsedníctva strana Most-Híd odmieta

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) v stredu novinárom povedal, že s výsledkom eurovolieb, v ktorých Most-Híd nezískal ani jeden mandát, sa strana podľa neho vyrovnáva rôzne. „Sú rôzne názory, ako ďalej. Povieme si to v sobotu na predsedníctve. Môj názor je, že treba niečo robiť inak,“ povedal.

Minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) nepovedal, či je v tejto situácii možné spájanie Mosta-Híd s inými politickými stranami. „Myslím si, že strana Most-Híd vznikla ako strana spolupráce, máme to v génoch, aby sme vedeli spolupracovať. Ale na spoluprácu potrebujeme minimálne dvoch. Uvidíme, ako to odpadne,“ povedal s tým, že pre stranu sú prirodzenými partnermi strany, ktoré zastupujú menšiny.

„Platíme za to, že sme súčasťou tejto vládnej koalície, za to platíme daň. Do toho nahrala aj kauza okolo hrania hymny. Keby sa nestala, určite by sme museli uhrať lepší výsledok,“ uviedol v pondelok bývalý europoslanec József Nagy (Most-Híd).

Most-Híd bude na predsedníctve hovoriť aj o možnej spolupráci s SMK

Predsedníctvo Mosta-Híd bude v sobotu (1. 6.) diskutovať aj o možnej spolupráci s neparlamentnou SMK. Potvrdila hovorkyňa strany Klára Debnár.

„Na programe zasadnutia máme viacero bodov, medzi nimi aj vyhodnotenie európskych volieb alebo prediskutovanie možnej spolupráce s SMK. Médiá o záveroch zasadnutia budeme informovať formou tlačovej správy,“ priblížila Debnár. Podľa informácií sa spomínala aj možná výzva predsedovi Bélovi Bugárovi na odchod z funkcie.

Na Slovensku sú momentálne okrem Mosta-Híd aj neparlamentné SMK a Maďarské fórum. SMK v eurovoľbách tiež neuspela a Maďarské fórum ešte v žiadnych voľbách nekandidovalo, vzniklo len nedávno.