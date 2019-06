Teplotný skok prinesie hrozivé búrky

Zmenu počasie priniesla zmena prúdenia vzduchu. „Zmenou polohy riadiacich tlakových útvarov sa zmení aj charakter počasia,“ vysvetľuje odbornou rečou klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Inými slovami – vzduch začne prúdiť od juhu a počasie u nás bude ovplyvňovať tlaková výš.

Na budúci týždeň by v priestore nad Britskými ostrovmi a priľahlého Atlantického oceánu mala byť tlaková níž a po jej prednom okraji bude teplý vzduch prúdiť do západnej a strednej Európy, dostane sa teda aj k nám.

Už v nedeľu môže na niektorých miestach teplomer ukázať až 27 stupňov. Po daždivom máji však zostala vysoká vlhkosť, a tým, že pribudne slnečného svitu, voda sa bude viac vyparovať a bude dusno.

„To budú dobré podmienky, aby sa najmä popoludní vytvárali búrky. Cez víkend ich nebude veľa, ale v priebehu budúceho týždňa ich začne pribúdať. Začne sa to možno už v pondelok večer,“ pokračuje Faško.

S búrkami budú spojené všetky nebezpečné javy – bude fúkať, veľa pršať, budú biť hromy a blesky. Kým v máji pršalo na rozsiahlych územiach, búrky budú teraz skôr lokálnou záležitosťou. Bude preto aj riziko lokálnych záplav.

V najbližších dňoch by tridsiatky padnúť nemali. „Nebude to také ľahké, pretože sa bude tvoriť oblačnosť,“ upozorňuje klimatológ. „Máme vlhko. Môže sa stať, že ráno bude svietiť slnko, v priebehu dňa sa však bude vyvíjať kopovitá oblačnosť a popoludní slnko už svietiť nebude. Preto možno tridsiatky nebudú,“ dodáva.

No aj oteplenie, ktoré príde, môže spôsobiť problémy ľuďom s chronickými chorobami. Vo štvrtok totiž teploty napríklad v Bratislave ledva preliezli desiatku, v nedeľu však môže byť aj 27 stupňov.

No ochladenie, ktorým prekvapil máj, by sa už vrátiť nemalo. „Po máji, ktorý bude na mnohých meteorologických staniciach patriť do desiatky najchladnejších, by jún mohol byť minimálne teplotne normálny,“ mieni Faško s tým, že už budúci týždeň by mali stačiť krátke rukávy a možno aj nohavice.

Máj bol teda chladný, daždivý a s veľkou oblačnosťou. Príkladom môže byť bratislavské letisko, kde tohtoročný máj je ten najoblačnejší od roku 1951. Oblaky jednoducho neprepustili slnečné lúče. Aj preto boli maximálne denné teploty veľmi často nízke.

„Zaznamenali sme dokonca aj jeden letný deň. V poslednú májovú nedeľu v Bratislave na Kolibe mali tesne nad 25 stupňov. Tento máj bude patriť medzi osem s najnižším počtom letných dní,“ dodáva Faško.

Prepisovať sa budú historické záznamy o úhrnoch zrážok. Na mnohých meteostaniciach bude uplynulý mesiac druhý najbohatší na zrážky po máji 2010. V bratis­lavskej Mlynskej doline dokonca rekord prekonal: v roku 2010 tam spadlo 156 mm, v tomto roku 162 mm zrážok.

Voda sa konečne dostala aj do hlbších geologických vrstiev a hydrológovia hlásia, že sa zdvihli aj hladiny podzemných vôd. V najbližšom období by ani nemali dramaticky poklesnúť.

Mesiac lásky bol chudobný na množstvo slnečného svitu. Klimatológ Faško hovorí, že normálne by malo byť v máji 250 hodín, počas ktorých svieti slnko. Na bratislavskej Kolibe ich však zaznamenali do 30. mája iba 140.

Riziko búrok treba podľa Faška brať do úvahy najmä pri plánovaní pobytu v prírode či túr. Pribaliť si treba pršiplášte, a najmä rátať s tým, že popoludní by už turisti mali byť na miestach, kde ich búrka, dážď a prípadne blesky nemôžu ohroziť.