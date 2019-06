Inaugurácia Čaputovej. Obedovať bude so seniormi

O dva týždne nastúpi zvolená prezidentka Zuzana Čaputová do úradu. Stane sa tak počas štátnej ceremónie. Inaugurácia je zdĺhavý ceremoniál s nastavenými pravidlami, no tentoraz v nich bude zmena. Večerná recepcia, na ktorej sa zúčastnia veľvyslanci, poslanci, ministri, ľudia od odchádzajúceho prezidenta a blízki novozvolenej prezidentky, nebude ako tradične na Bratislavskom hrade.

Večerných hostí prezidentka privíta v Redute. Hrad bude v tom čase patriť hudbe. Kancelária Národnej rady dohodla práve na 15. júna koncert huslistu Filipa Jančíka. Hudobné podujatie, ktoré sa uskutoční v areáli Bratislavského hradu, sa medzičasom vypredalo. Čaputová mala dve možnosti, zrušiť koncert pre 1 400 ľudí, alebo nájsť iné priestory. Nakoniec ustúpila.

Inauguráciu organizujú protokolárne útvary prezidentskej kancelárie a kancelárie Národnej rady. Začne sa v Redute Slovenskej filharmónie v Bratislave na slávnostnej schôdzi parlamentu, počas ktorej nová hlava štátu zloží sľub do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana.

„Zvykom je prítomnosť čestnej stráže prezidenta, bojových zástav, čestné salvy z nábrežia. Samozrejmosťou je hymna a prítomnosť rôznych hostí na tejto schôdzi, pričom nový prezident či prezidentka má na tejto udalosti prítomných svojich osobných hostí,“ objasnila protokolistka Katarína Diková Strýčková, čo sa bude diať.

Podľa protokolistky Márie Holubovej by na inaugurácii v Redute mala byť určite rodina hlavy štátu. Čaputová je rozvedená a má dve dcéry. Pôvodne sa špekulovalo, že ju bude na slávnosti sprevádzať jej priateľ, fotograf Peter Konečný. Tento týždeň však budúca prezidentka na sociálnej sieti oznámila, že prežívajú ťažké obdobie. Nie je tak jasné, či Konečný na jej uvedenie do funkcie príde. „Mali by tam byť napríklad jej rodičia, deti či príbuzní. Je už na nej, či sa na inaugurácii zúčastní aj bývalý manžel či súčasný partner. Ale rodina je v tomto prípade prioritná,“ pripomenula Holubová.

Keďže ide o slávnostnú schôdzu Národnej rady, pozývaní sú všetci ústavní činitelia a významné osobnosti. Protokol stanovuje jasné pravidlá. „Prví sú pozvaní poslanci, bývalí prezidenti, celá vláda na čele s premiérom. Potom by mali pozvať zástupcov iných štátov formou veľvyslancov. Zahraniční prezidenti sa v tomto prípade nepozývajú. A ešte by pozvánky mali dostať významní reprezentanti vedy a kultúry,“ spresnila Holubová.

Po schôdzi vojenská prehliadka

Prezident je aj hlavným veliteľom ozbrojených síl, preto po schôdzi bude nasledovať prehliadka ozbrojených zložiek.

Po prehliadke sa prezidentka pešo presunie do Dómu sv. Martina, kde sa uskutoční ekumenická bohoslužba Te Deum. Na nej sú symbolicky prítomní zástupcovia katolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej a pravoslávnej cirkvi a ostatných cirkví a spoločenstiev. Tieto bohoslužby sa počas štátnej ceremónie pravidelne organizujú, hoci ústava hovorí, že Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo.

Podľa Holubovej je to v poriadku, keďže ide o dlhodobú tradíciu, ktorá má približne sto rokov pri prezidentoch a ešte viac pri korunováciách. „Musíme mať nejakú kontinuitu s históriou a Te Deum bolo súčasťou tak korunovácie, ako aj inaugurácie. Len sme nadviazali pomyselnú nitku inaugurácie slovenských prezidentov na tých prvých československých. Tých socialistických sme preskočili. Ale napríklad aj keď sa inauguroval Klement Gottwald, tak tiež bol v Chráme sv. Víta, kde sa uskutočnilo slávnostné Te Deum a bol jeho súčasťou. Teda aj prvý socialistický prezident bol na slávnostnej omši. Jednoducho to k tradícií patrí, je to pekné, že sa to rešpektuje,“ myslí si protokolistka.

Obed so seniormi

Čaputová potom symbolicky preberie palác a úrad od dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku. Prezidentka dodrží tradíciu obeda v záhrade Grasalkovičovho paláca. Zatiaľ čo Kiska obedoval so sociálne slabšími, Čaputová pozve seniorov.

Protokolárne obedy majú svoj štandardný postup. Jedlo sa podáva v poradí: welcome drink, aperitív, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, dezert, káva a digestív. „Pri akciách cez deň by sa malo s alkoholom opatrne. Pri večeri už môže byť alkohol ponúkaný viac, ale pri obede veľmi striedmo. A, samozrejme, či je to aperitív, digestív alebo víno k jedlu, všetko by mala byť slovenská proveniencia, takisto aj minerálne vody,“ uzavrela Holubová.

Predposledným bodom programu bude položenie vencov pri Pamätníku slobody na Devíne. Odtiaľ sa prezidentka presunie naspäť do Reduty na večernú recepciu.