Do septembra Pellegrini povie, či bude kandidovať na predsedu Smeru

Do začiatku septembra tohto roka sa verejnosť dozvie, či bude premiér Peter Pellegrini (Smer) kandidovať na predsedu Smeru. Pellegrini to potvrdil v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. "Najneskôr na začiatku septembra budeme vedieť jasne povedať, aký bude Smer, akú politiku mieni presadzovať. A potom v druhom kole, kto bude túto politiku v rámci strany napĺňať," doplnil.

Ak má byť cieľom Smeru dosiahnuť dobrý výsledok v parlamentných voľbách, so zásadným rozhodnutím alebo uzavretím diskusie nemôže strana čakať do decembra, keď je naplánovaný riadny snem, myslí si Pellegrini, ktorý je podpredsedom Smeru. „Bol by som rád, keby sme mali jasno do leta. Ak nie do leta, tak najneskôr do začiatku septembra,“ spresnil.

„Ak budem môcť tomuto procesu pomôcť, aby Smer mohol pokračovať v ďalšej ére, tak tomu veľmi rád pomôžem. Ak by som mal takémuto procesu škodiť, môžem na rovinu povedať, že škodiť nebudem,“ doplnil svoju reakciu na prípadnú kandidatúru na post šéfa strany.

O budúcom smerovaní Smeru sa má podľa neho diskutovať vnútri strany so širokou členskou základňou. „Aby sme si povedali, ako má ten Smer vyzerať. Či chce byť modernou sociálnou demokraciou, čo si myslím, že by mal byť. Alebo sa chce posúvať niekde do extrémnejších zákutí našej politiky s cieľom získavať nových voličov, čo mne až tak nevyhovuje,“ vyhlásil Pellegrini.

S výsledkom Smeru v eurovoľbách nie je spokojný, s predsedom strany Robertom Ficom sa o tom ešte nerozprával. „Bol by som falošný, keby som spieval oslavné ódy. Treba si to aj chlapsky povedať, treba si to aj priznať,“ uviedol Pellegrini. „S pánom predsedom som sa ešte nemal možnosť rozprávať, lebo je na svojej súkromnej ceste v zahraničí. Počítam s tým, že keď sa o týždeň vráti naspäť, sadneme si k tomu,“ uzavrel.