Videopredpoveď na celý týždeň: Razantný nástup leta - teplo, dusno a búrky!

Po letnom víkende nastupuje letný týždeň. Lenže so všetkým, čo k tomu patrí - bude slnečno, teplo a dusno, oblačno, daždivo i búrky. A to všetko každý jeden deň! Pripravte si teda krátke nohavice, sukne, tričká, ale aj dáždniky. Kde bude pršať najviac a kde, naopak, má byť najviac slnečného svitu? Máme sa niekde obávať prívalových dažďov a povodní? Viac sa dozviete z našej krátkej videopredpovede. Zistíte aj, kde sa teploty vyšplhajú až k hodnote 30 stupňov. A tiež to, aký bude nasledujúci víkend.