Detí z taxíka sa zrejme rodičia chceli zbaviť

Obrovský stres prežili súrodenci vo veku dva a štyri roky. Dievčatko s chlapčekom sa zo dňa na deň ocitli bez rodičov, a navyše v neznámom prostredí, keď ich vo štvrtok večer vyložil u ich údajnej starej mamy taxikár. Do Čadce ich muž dopravil z Česka. Kto a prečo mu ich do auta naložil a prečo ich prijal, zostáva nejasné. Deti nakoniec previezli do zariadenia v Medzilaborciach, stovky kilometrov ďaleko od Čadce.