Harabin: A vy hovoríte, že ja som antisystém? V čom a kto mi to vyčíta?

Až okolo 300-tisíc odovzdaných hlasov v prezidentských voľbách mohlo byť falošných, tvrdí Štefan Harabin. Po volebnej prehre podal sťažnosť na Ústavný súd SR. V rozhovore pre Pravdu potvrdil, že sa 1. júla vráti do sudcovského talára a vyjadril sa aj k špekuláciám, či vstúpi do politiky. "Existuje priestor na vznik politickej strany," povedal.

Idete do politiky alebo zostávate sudcom Najvyššieho súdu?

Odpoviem najprv tak, že volebný proces prezidentských volieb sa neskončil.

Čo tým myslíte?

O zákonnosti a ústavnosti týchto volieb rozhoduje Ústavný súd. Podal som ústavnú sťažnosť, v ktorej poukazujem na mimoriadne závažné veci týkajúce sa falšovania volieb. Je veľký rozpor medzi počtom vydaných volebných preukazov a počtom odovzdaných hlasov. Až okolo 300-tisíc hlasov mohlo byť falošných. Ústavný súd sa tým musí zaoberať.

Je to len vaša domnienka alebo máte argumenty?

Veľa ľudí si mohlo xeroxovať svoj volebný preukaz napríklad aj 30-krát. Kontrolný mechanizmus vo volebných miestnostiach bol prakticky nulový, takže niekto mohol odvoliť nespočetne veľakrát.

Máte dôkazy?

Závažné fakty zistil a potvrdil jeden člen Ústrednej volebnej komisie. Napísal to do zápisnice. Volebná dokumentácia neobsahuje údaje o počte vydaných volebných preukazov a dopísaných „cestujúcich“ voličov. Komisia poslala podnet ministerstvu vnútra, aby sa to doplnilo do legislatívy, čím sa zabráni podvodom.

Nie je vaša ústavná sťažnosť len účelová, preto, že ste prehrali vo voľbách?

Tu predsa nejde o Harabina, ale o atribúty právneho štátu. Uvedomte si, že ide o závažné podozrenia, ktoré narúšajú stabilitu štátu. Nemôžeme mať hlavu štátu na základe akejkoľvek pochybnosti. Dokazovanie musí vykonať Ústavný súd – získať od primátorov a starostov počty vydaných volebných preukazov a porovnať ich s počtom odovzdaných hlasov „cestujúcich" voličov. Jednoduchá matematika. Ďalším porušením zákona bola zjavná volebná korupcia. Robert Mistrík sa vzdal kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Zákon o prezidentských voľbách hovorí, že každý kandidát môže použiť na kampaň limitované finančné prostriedky, čiže ich výšku nesmie prekročiť. Mistrík a Čaputová už v decembri 2018 rokovali o tom, že ten silnejší v prieskumoch sa vzdá v prospech druhého. Verejne to povedali. Nakoniec pred prvým kolom volieb urobili spoločnú tlačovku, na ktorej Mistrík vyhlásil, že odstupuje, aby podporil Čaputovú. Následne ním vynaložené financie slúžili v kampani ku prospechu Čaputovej. Žasnem nad takou volebnou korupciou. Čaputová tým pádom prekročila finančný limit. Uvedomte si, že pokiaľ som prehral, tak to bolo v súboji s Esetom. Mimochodom, Mistrík porušoval kampaň už dlhšiu dobu pred začiatkom oficiálnej predvolebnej kampane. Na svojich bilbordoch, ktoré nakoniec boli na osoh Čaputovej, sa totiž prezentoval ako „budúci prezident“. Keby seba propagoval ako vedca, neporušil by volebný zákon, ale robil si prezidentskú reklamu.

Spochybňujete financovanie kampane protikandidátov, pritom sám čelíte pochybnostiam o transparentnom financovaní vašej prezidentskej kampane.

Musím sa zasmiať, keď toto počúvam. Ak Markíza vyrobila neexistujúcu kauzu, pýtal som sa, že prečo nekoná ďalej. Choďte za generálnym prokurátorom. Keby Harabinovi hoci iba euro nesedelo, Čižnár by urobil špeciálnu tlačovku na Lomnickom štíte. Iným nesedeli státisíce eur, ale zaoberali ste sa mojím starým ojazdeným volebným autobusom. Keby prokurátor Čižnár, ktorý ma má rád asi ako ja oheň pod vianočným stromčekom, videl, že mám čo len jedno euro načierno, „rozpútal by peklo“.

Garantujete, že financovanie vašej kampane bolo v poriadku, keďže na transparentnom účte pribúdali zo dňa na deň peniaze?

Absolútne. Na transparentný účet som dostal iba čisté peniaze. Neplatili ma ani oligarchovia, ani nijaká politická strana, nepodporovala ma žiadna mimovládna organizácia. Kto už mal čistejšiu kampaň ako ja, keď som nemal ani jeden bilbord.

Neodpovedali ste na prvú otázku. Chystáte sa do politiky alebo sa vrátite od 1. júla do sudcovského talára? Pretože vstup do politiky ste po prezidentských voľbách vylúčili.

Samozrejme, že sa vrátim do sudcovského talára. Ale ešte späť k ústavným podaniam. Nerobím si ilúzie, som realista, uvedomujem si, akým politicky pochybným spôsobom sa personálne kreuje Ústavný súd, a preto nemožno vylúčiť, že protiústavne rozhodne o mojej sťažnosti. A na vašu otázku odpovedám, že dôvera, ktorú mi občania dali vo voľbách, ma zaväzuje.

Pripúšťate teda vstup do politiky. Zjavne s tým súvisí založenie občianskeho združenia Harabinovci – vlastenci.

Opakujem, že veľa voličov mi dalo dôveru. Prečo? Lebo som proti islamizácii Európy, proti likvidácii tradičnej kresťanskej slovenskej rodiny. Pretože by som zabránil lokalizácii amerických základní na našom území a nedovolil ani lokajstvo Slovenska voči mocnostiam a k bruselským elitám. Keď ma táto dôvera občanov zaväzuje, tak s tým treba niečo robiť. Keď sa chcú chrániť pred hrozbami, o ktorých som sa zmienil, nemôžem to nechať len tak. Existuje preto reálna platforma pre vznik politickej strany s týmto programom.

Nezdá sa vám čestnejšie teraz povedať jasne, že idete do politiky, ako to odkladať?

Veľmi čestne hovorím, že to nenechám len tak. Budem včas konať. Som povinný upozorňovať na riziká islamizácie a likvidácie rodiny. Opakujem, čelíme aj diktátu z Bruselu. Preto som rád, že vzniklo občianske združenie s názvom Harabinovci – vlastenci.

Najviac sa vám vyčítajú antisystémové postoje a radikálny slovník, ktorý ste použili aj v tomto rozhovore.

Kto mi vyčíta takzvaný antisystém a v čom?

V prezidentskej kampani ste navrhovali radikálne zmeny, vrátane rušenia medzinárodných zmlúv.

Stále opakujem, že treba odstrániť korupciu. Zabrániť porušovaniu dohôd, nie rušiť ich. Zmluva o EÚ nehovorí o diktáte príkazov a zákazov. Zakladajúca zmluva o NATO nehovorí o agresii, ale o mieri a rešpektovaní medzinárodného práva. Povedal som, že budem trvať na dodržiavaní mieru v rámci pôsobenia NATO. Budem apelovať na lídrov členských štátov únie aj aliancie, aby dodržiavali zmluvy. Aby sa ich porušovanie nestalo normou. Ako je možné, že nemecká kancelárka Merkelová otvorí schengenské hranice a pozve milióny migrantov do EÚ? Veď to je trestuhodné. Porušila predsa schengenské dohody. Ako mohla vyhlásiť, že neplatia dublinské dohovory, podľa ktorých o migrantoch musia rozhodovať jednotlivé členské štáty EÚ? S takýmto porušovaním práva nesúhlasím. To nie je dohodnutý systém. Preto, ak chcete, som antisystémový.

Ešte raz k antisystému…

…zopakujem, nie som za odchod Slovenska z EÚ. Som len za to, aby únia fungovala na princípoch vzájomnej rovnosti, výhodnosti, spravodlivosti a dodržiavania zmlúv. Rovnako som proti systému a odmietam protiruské sankcie EÚ, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom. Veď také rozhodnutie si vyžaduje súhlas Bezpečnostnej rady OSN. Ďalej: brexit.

Čo s ním?

Je nehorázne, keď sa Briti rozhodnú v referende vystúpiť z únie a potom z Bruselu počúvajú, aby si hlasovanie zopakovali. To je nerešpektovanie priamej demokracie.

Mnohí ľudia hlasovali na základe toho, že uverili klamstvám.

Nesúhlasím. Kampaň bola otvorená pre všetky názory. Výsledok referenda je platný. Zaväzujúci. Ak by to bolo tak, ako hovoríte, bolo možné referendum napadnúť na súde. Ako niekto môže nútiť Britániu, aby si zopakovala referendum? Ísť proti väčšinovému názoru považujem za prvok fašizmu. To robil Hitler. Ako môže niekto urážať Britov, ktorí sa v referende vyslovili za brexit? Každá členská krajina EÚ má vlastnú suverenitu. Nemáme slúžiť my únii, ale ona nám. V opačnom prípade sa rozpadne, ale vinou ignorantských bruselských politikov.

Hovoríte, že toto je prejav fašizmu, ale práve to je príklad extrému.

Extrémne názory sú tie, ktoré hovoria, že mali ste referendum a budete mať nové, pokiaľ nebude také, ako si želá únia. To sú už extrémne a fašistické názory. Toto sú práve tie diktátorské názory. Ctím si právo. Celý svoj profesionálny život. V senáte na súde môže byť hlasovanie 3 : 2. Tesný rozdiel, ale je rozhodnuté. Rešpektujme to.

Naozaj sa vám nezdá, že používate neprimerane silné výrazy?

Nie. Vôbec. Pokojne to dajte ako titulok rozhovoru. Som sudca. Hovorím pravdu. Držím sa iba faktov a dôkazov.

Čo si myslíte o rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý nerozpustil ĽS NS, keď boli jasné fakty o fašistických prejavoch Kotlebovej strany?

Určite viete, že nie som prívrženec Kotlebu. Máme diametrálne odlišný názor na výsledky druhej svetovej vojny. On ich nerešpektuje, ja ich uznávam. Nikdy sa s ním nezhodnem na prepisovaní histórie.

Je to podľa vás fašistická strana?

Počkajte… Keď EÚ toleruje Stepana Banderu na Ukrajine, tak kde je fašizmus? Veď v Kyjeve došlo k rehabilitácii vojnového zločinca Banderu.

Mal Najvyšší súd zakázať ĽS NS?

Dostanem sa k odpovedi.

Je to jednoduchá otázka.

Ktorá má jednoduchú odpoveď. Poďme k meritu. Spoločenský aj právny systém, ktorý máme, je dobrý. Len nesmie byť deformovaný a korumpovaný. Nemôžu sa právne nástroje zneužívať na politické ciele. A teraz k jadru veci. Návrh na rozpustenie ĽS NS – a to opakovane zdôrazňujem, že nie som prívrženec Kotlebu – pod ktorý sa podpísal generálny prokurátor Čižnár, je právna hlúposť.

Prečo taká ostrá výčitka?

Čižnár deklasoval celú prokuratúru a dostal ju do polohy spolitizovaného orgánu. Nepotrebujeme zakazovať politické strany prostredníctvom návrhu generálneho prokurátora, ale poraziť v demokratickej volebnej súťaži kohokoľvek s profašistickým názorom. Kvalita Čižnárovho návrhu, ktorý som si prečítal… viete, ani v sne si neviem predstaviť, že by som sa podpísal pod niečo také, keď si ctím prezumpciu neviny. Ako mohol dať do návrhu, že bolo vznesené obvinenie voči Mazurekovi a Mizíkovi? To má byť skutkový dôkaz? Veď najskôr by musel existovať právoplatný rozsudok o ich vine. Mazurek na mňa hádzal špinu, ale ja ctím prezumpciu neviny. Za tento výkon by Čižnár neurobil ani justičnú skúšku.

Keby ste vy posudzovali návrh na rozpustenie kotlebovcov, ako by ste rozhodli?

Ako sudca by som musel mať na stole spis. Ani o podozrivom z desaťnásobnej vraždy nemôžem vopred povedať, že je vinný, pokiaľ nevyhodnotím predložené dôkazy. To nie je vyhováranie sa, ale to, čo stále opakujem, že vždy postupujem podľa práva. Musel by som mať pred sebou dôkazy o fašizme. Ak Kotleba robí fašistické kroky, tak ho treba trestne stíhať. Individuálne. Ale nie ísť zrušiť politickú stranu spôsobom, že generálny prokurátor zozbiera novinové články.

Dostali ste ponuky od strán na vstup do politiky?

Objavili sa návrhy od národne-vlastenecky orientovaných strán.

Od Národnej koalície? SNS?

Nielen od Národnej koalície, ale aj od Hlasu ľudu, ktorý vedie poslanec Marček.

Aj od SNS?

Nie.

Ani nepriamo? Šéf SNS Andrej Danko údajne prejavil o vás záujem.

Záujem z SNS bol, ale priamo sme nerokovali. Kotleba mi dal ponuku pred prezidentskými voľbami, ale ja som chcel zostať apolitický. Ak sa má niekto stať prezidentom všetkých občanov, nesmie kandidovať za politickú stranu. Čaputová nemôže tvrdiť, že bude hlavou štátu všetkých ľudí, keď sa uchádzala o túto funkciu ako podpredsedníčka Progresívneho Slovenska. Nevyzlečiete stranícke tričko, keď vyhráte prezidentské voľby. Som apolitický a ako prezident by som zastupoval záujmy všetkých občanov.

Ponuky ste odmietli. Predtým ste povedali, že cítite záväzok voči vašim voličom. Z toho vyplýva, že založíte politickú stranu.

Nejdem zakladať nijakú stranu. Ale nie je mi ľahostajné, čo sa deje. Existuje priestor na vznik politickej strany. Som hrdý na to, že hnutie Harabinovci – vlastenci prakticky prevzalo môj celý program. Je to perspektíva pre voličov, ktorí chcú zachovať národný štát a kresťanskú rodinu. Je len dobré, že sa črtá vlastenecká strana.

Prezident Andrej Kiska sa vyjadril, že chodíte do regiónov a chystáte založenie politickej strany.

Mám sa baviť o Kiskovi? To je pod moju úroveň. Je tragédia, že prezidentom je človek, ktorý páchal trestné činy. Hrôza. Kiska je daňový podvodník. Doplatil skrátenú daň, odvrátil iba odsúdenie. Priznal sa, že je páchateľ trestnej činnosti. A ešte má problémy s pozemkami… Skončí sa mu mandát, skončí sa mu imunita, jeho skutky budú stíhateľné. Máme dobrý právny systém, ale mohol zákonodarca predpokladať, ako bude riešiť situáciu, ak v prípade odsúdenia by Kiska išiel za mreže a zároveň by mal mať štátom doživotne pridelenú ochranku? Keď hovorím pravdu, pre Kisku je to ako Damoklov meč. Ak on niečo o mne rozpráva, je pod moju úroveň sa tým zaoberať.

Ambíciou každej strany je byť vo vláde. Na adresu koaličných aj opozičných politikov používate veľmi ostrý slovník, takže…

…aký ostrý slovník? Je to jedine pravdivý, objektívny slovník. A pomenúvam veci v súlade s realitou. Nič viac a nič menej. Ľudí už nebaví počúvať iba jemné, zdvorilostné a nekritické, ako sa hovorí „politicky korektné“ slovíčka.

Ak všetkých politikov hádžete do jedného vreca, ťažko by ste hľadali spojencov. Napríklad o premiérovi Pellegrinim ste povedali, že by mohol dostať doživotný trest…

…to sedí.

S kým by ste vlastne teda dokázali spolupracovať, keby ste boli v politickej strane?

Prečo sa nezaoberáte tým, ako si pán Pellegrini a iní predstavitelia z EÚ mohli dovoliť v lete minulého roku verejne podporiť bombardovanie Sýrie? Dala naň súhlas Bezpečnostná rada OSN? Nedala. A náš premiér to podporil. Veď by ho mali trestne stíhať. Je nepredstaviteľné, ak niekto podporuje vojnu. Podobá sa to tomu, keď niekdajší premiér Dzurinda s celou vládou poskytol súhlas na prelety lietadiel NATO ponad Slovensko, aby mohli vraždiť Srbov. Zabíjali ich v rozpore s medzinárodným právom. A vy hovoríte, že ja som antisystémový, keď na toto poukazujem? Je neuveriteľné, čo pán Pellegrini predviedol.

Kritizujete situáciu v štáte, pritom ste boli súčasťou establišmentu, boli ste ministrom spravodlivosti, predsedom Najvyššieho súdu a Súdnej rady.

Politická moc je výsledkom demokratických volieb. Ale jej súčasťou nie sú len politici, ale aj odborníci. Ja som bol vo vláde ako odborník. Legislatívu nemajú na starosti sudcovia, ale politici. Okrem troch rokov, kedy som bol podpredseda vlády a minister spravodlivosti, som bol vždy predtým a potom opäť sudca. Aj som vás v mene štátu ako sudca chránil a zatváral aj najväčších grázlov. Keď som išiel do vlády, dal som si podmienku, že zostanem apolitický. A tak aj bolo.

Vráťme sa ešte k vašej možnej politickej budúcnosti.

Mám pocit, že som už na všetko odpovedal.

Z prieskumu verejnej mienky, ktorý zverejnila TV Markíza, vyplynulo, že približne 20 percent opýtaných by volilo stranu spojenú s vami. Prečo otáľate s potvrdením, že sa chystáte do politiky?

Z jednoduchého dôvodu. Celý svoj život realizujem právnu politiku prostredníctvom výkonu sudcovského povolania. Čiže spravodlivosti. A mienim v tom pokračovať. Nikdy nepoľavím z mojich princípov, vrátane zásad, ktoré som prezentoval v predvolebnej prezidentskej kampani.

Chcete kandidovať v budúcoročných parlamentných voľbách alebo nie?

Ako člen politickej strany určite nie. Ale verím, že nová politická strana s programom, ktorý si odo mňa osvojí, bude úspešná. Nepredbiehajme, neviem sa dnes inak vyjadriť. Ešte sa neskončil volebný proces prezidenta potvrdením alebo nepotvrdením jeho výsledkov zo strany Ústavného súdu. Uvidíme.

Budete ju len podporovať?

Som hrdý na to, že sa tento proces kreuje – že je tu občianske hnutie Harabinovci – vlastenci.

Budete budúcu stranu podporovať?

Budem konať ako vždy v intenciách zákona a podporovať to, čo je užitočné pre záchranu národného štátu, kresťanskej rodiny, aby ľudia zbytočne nezomierali na vyliečiteľné choroby len preto, že politici kradnú, aby nastúpila rovnosť pred zákonom pre všetkých občanov, aby sme boli zdravým a sebavedomým národom, ktorý si vie ochrániť svoju samostatnosť.