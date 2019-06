Americké obrnené transportéry na slovenskej diaľnici. Pozrite si video

VIDEO: Pozrite si ako americký vojenský konvoj brázdil slovenskú diaľnicu.

Konvoj sa presúval z Českej republiky po slovenskej diaľnici D2 do Maďarska a ďalej na vojenské cvičenie v Rumunsku. Išlo spolu o viac ako 350 kusov vojenskej techniky a presun viac ako 800 ľudí.

Vojaci sa presúvali v 14. skupinách asi v hodinových rozostupoch. Presun americkej vojenskej techniky po ceste skomplikovalo dopravu v susednej Českej republike. Na diaľnici D1 medzi Prahou a Brnom sa vytvorila kolóna a zdržanie sa odhadovalo na dve a pol hodiny. Na D2 z Brna na Bratislavu došlo k novému obmedzeniu, keď sa zrazilo nákladné auto s vozidlom z vojenského konvoja.

O dopravnú situáciu s ohľadom na presun vojakov sa vyjadril na konci minulého týždňa aj český premiér Andrej Babiš pre server Blesk.cz. „Je to krizová situácia, ktorú riešime. Musia opustiť diaľnicu a počkať do noci,“ povedal Babiš. „Oni majú stále poruchy, defekty a naviac do nich narazil poľský kamión,“ dodal.