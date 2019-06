Na inauguráciu Čaputovej sú pozvaní Harabin, Chmelár, Daňo. Hrušovský nie

VIDEO: Prečo šéf parlamentu pozýva na inauguráciu súperov Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách? Je to tradícia, na ktorú sa odvoláva kancelária NR SR? Prečo si nikto na nič také nepamätá? Pozrite si video TV Pravda s Pavlom Hrušovským a Marekom Trubačom, ktorí zažili niekoľko inaugurácií.

Okrem Čaputovej sa o prezidentský úrad tento rok uchádzalo 14 ďalších kandidátov, ktorí budú na inauguráciu svojej premožiteľky pozvaní. „Doteraz tu taká tradícia nebola, ale beriem to na vedomie. Treba sa baviť o skutočných problémoch tejto krajiny,“ reagovala budúca prezidentka na zoznam pozvaných.

Hovorca Andreja Danka, Tomáš Kostelník, však jej slová popiera. „Pri každej inaugurácii od pána prezidenta Kováča až po prezidenta Gašparoviča, okrem inaugurácie Andreja Kisku, boli pozvaní aj neúspešní prezidentskí kandidáti. Kancelária NR SR v zmysle dodržania tejto tradície oslovila aj tento rok všetkých kandidátov. Všeobecne je to totiž považované za prejav úcty a uznania zo strany neúspešných kandidátov voči víťazovi prezidentských volieb. Navyše, keďže ide o slávnostnú schôdzu vedenú predsedom parlamentu, ktorý zároveň uznával kandidatúru všetkých uchádzačov o funkciu hlavy štátu, Kancelária NR SR považovala za správne pozvať na slávnostnú schôdzu aj ich," vysvetlil Kostelník. O dôvodoch, prečo sa táto tradícia porušila pri Kiskovej inaugurácii, špekulovať nechcel.

Podľa protokolistky Kataríny Dikovej Strýčkovej kancelária Národnej rady zabezpečuje len časť ceremónie, a to slávnostnú schôdzu parlamentu. Zvyšok programu má na starosti prezidentská kancelária. Čiže to, kto sa zúčastní na večernej recepcii v Redute, je už v jej réžii. Diková Strýčková sa podieľala na organizácii poslednej prezidentskej inaugurácie, ktorou sa do úradu uviedol Andrej Kiska. „Podľa mojich najlepších spomienok vtedy na zozname pozvaných hostí neúspešní kandidáti neboli," doplnila Diková Strýčková.

Na inauguráciu sú vždy pozvaní všetci ústavní činitelia. Je tradíciou, že pozvánky dostanú aj bývalí prezidenti, poslanci a premiér so všetkými ministrami. Okrem nich by sa mali na slávnosti zúčastniť významné osobnosti vedy a kultúry. Inaugurácia Zuzany Čaputovej, prvej slovenskej prezidentky, sa uskutoční v sobotu 15. júna. Jej súčasťou bude tiež prehliadka ozbrojených zložiek a ekumenická bohoslužba v Dóme sv. Martina.