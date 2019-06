Opozícia bez lídra. Baránek: Celá vlna je založená na Čaputovej

Za lídra do budúcoročných jarných parlamentných volieb chce Petra Pellegriniho čoraz viac voličov Smeru, ten si však na rozhodnutie o kandidatúre na predsedu strany necháva čas. Pellegrini zároveň vedie rebríček politikov, ktorých by si voliči želali na premiérskom poste, získal 15-percentnú podporu. Lídri ostatných strán za ním výrazne zaostávajú. Expremiéra Roberta Fica (Smer) by opäť v tejto funkcii rado videlo 6,7 percenta opýtaných, prezidenta Andreja Kisku len 3,4 percenta. Predsedovia víťaznej koalície z eurovolieb SP/Spolu nedokázali prekonať ani dvojpercentnú úroveň.

V najnovšom prieskume pre televíziu Markíza agentúra Focus zisťovala, koho by ľudia chceli za premiéra. Opytovanie urobila aj podľa voličov jednotlivých politických strán.

Verejnosť momentálne zaujíma najmä situácia v najsilnejšom Smere. Po eurovoľbách, keď stranu porazila mimoparlamentná koalícia, žiadajú straníci z východu výmenu na čele strany. Za lídra navrhujú Petra Pellegriniho. Aj prieskum Focusu ukazuje, že Pellegrini je populárnejší. Podľa neho si Fica za premiéra želá 36 percent voličov Smeru, Pellegriniho takmer 57 percent. Vlani v septembri bola pritom situácia opačná.

Či k nejakej zmene v Smere dôjde, zatiaľ nie je jasné. Čaká sa na zasadnutie predsedníctva, ktoré sa uskutoční, až keď sa líder Smeru Fico vráti na Slovensko. Podľa informácií Pravdy je v Izraeli. Výzvu straníkov z východného Slovenska iniciovala bývalá europoslankyňa Monika Smolková. Tá pre Pravdu povedala, že od minulého týždňa, ako prenikla do médií, nedostali oficiálnu odpoveď a chcú čakať na Ficov návrat. „Zatiaľ sa nič nezmenilo. Musíme počkať na príchod pána predsedu zo zahraničia, pretože on má všetky právomoci a aj okresné rady potrebujú priestor. Pevne verím, že veci sa pohnú na konci tohto týždňa, keď sa vráti,“ priblížila Smolková.

O budúcom vedení stále najsilnejšej parlamentnej strany by sa malo podľa Pellegriniho rozhodnúť v lete. „Najneskôr na začiatku septembra budeme vedieť jasne povedať, aký bude Smer, akú politiku mieni presadzovať. A potom v druhom kole, kto bude túto politiku v rámci strany napĺňať,“ uviedol predseda vlády v nedeľnej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Politológ Ján Baránek pripomína, že si netreba stotožňovať voličov strany s jej členmi. „Pellegrini si vo funkcii počína konsenzuálne a v zásade bezkonfliktne, takže to nie je až také prekvapivé. Medzi voličmi sa situácia možno otáča, druhou otázkou však je, či sa mení aj v strane. Jedna vec je prieskum a druhá realita v strane. Keď sa Fico vráti, uvidíme, ako to začne upratovať a ako sa to celé nakoniec vykryštalizuje,“ mieni Baránek.

Podľa riaditeľa agentúry Focus Martina Slosiarika namerané čísla ukazujú posilňovanie Pellegriniho. K výmene na čele strany však bude potrebovať Ficovu podporu. „Pre niekoho možno prekvapivé, ale silná Pellegriniho podpora medzi svojimi voličmi ukazuje, že je dnes už výrazne akceptovaný. Elektorát Smeru mu nevyčíta výkon premiérskej pozície. Ak by dnes došlo k zmene na líderskom poste, Smer by to nijako neohrozilo a voliči by to vedeli prijať. Fico ale stále na seba viaže silné osobné preferencie. Takže k takejto zmene by malo prísť s podporou starého vedenia,“ konštatoval Slosiarik.

Prieskum o preferenciách osoby budúceho premiéra nepotešil viacerých ďalších straníckych lídrov. Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu v uplynulých eurovoľbách prekvapivo zvíťazila s 20,11 percenta. Predsedovia týchto dvoch strán Michal Truban a Miroslav Beblavý v prieskume Focusu dosiahli len 1,3, respektíve 1,2-percentnú podporu. Ani samotní voliči tejto dvojkoalície nie sú jasne rozhodnutí, koho by si priali za premiéra. Trubana by si v tejto pozícii želalo 14,2 percenta voličov koalície, Beblavého 10,3 percenta, Kisku 11,6 percenta. „Napriek tomu, že nielen v európskych voľbách, ale aj v prieskumoch dosahuje táto koalícia podstatne vyššie čísla ako ich lídri, v elektoráte koalície PS/Spolu vidíme tri mená s nevýraznými rozdielmi – Truban, Beblavý a Kiska. Reflektuje to situáciu v samotnej koalícii, že ani voliči nevedia, kto by mal byť lídrom. Budú si musieť vyriešiť, na koho väčšmi viazať očakávania voličov. Kiska sa u voličov PS/Spolu objavil ako možný premiér pravdepodobne preto, že ho predsedovia týchto strán vyzývajú, aby sa k nim pridal,“ zhodnotil Slosiarik.

Ak čím skôr nenájdu jedného lídra alebo sa na ňom nedohodnú, môžu svoje dobré preferencie stratiť. „Pán Beblavý dlhodobo netróni na vysokých priečkach prieskumov popularity, neprekvapuje to teda. Truban je zas zatiaľ dosť neznámy človek. Celá vlna Progresívneho Slovenska je založená na Čaputovej a požiadavke niečoho nového. Vidíme, že to so žiadnym politikom z tejto dvojkoalície zatiaľ nie je zosobnené. Pre nich to môže byť nakoniec obrovský hendikep. Aj keď sú parlamentné voľby stranícke, veľa závisí od lídrov, ako ukazuje aj príklad Mečiara či Fica. Ľudia síce volia strany, ale do veľkej miery sa rozhodujú podľa predsedov,“ upozornil Baránek.

Prekvapivo v prieskume skončil zle samotný prezident Andrej Kiska, ktorý ohlásil vznik svojej strany a netají sa premiérskymi ambíciami po budúcoročných parlamentných voľbách. Za predsedu vlády si ho želá iba 3,4 percenta respondentov. "Tento výsledok je pre Kisku samozrejme zlý, ale nevylučuje to, že keď vstúpi do politiky, dostane sa na úroveň Fica. Treba rozlišovať medzi tým, čo Kiska je, a tým, čím chce byť. Relevantnejší výsledok jeho podpory uvidíme až potom,“ uzavrel Baránek.

VIDEO: Mal by Pellegrini ísť do súboja s Ficom? Prečo chcú voliči progresívcov za predsedu vlády aj Kisku? Ktorý politik je najsilnejší vo vlastnej strane? Pozrite si vo videu názor Martina Slosiarika, riaditeľa agentúry Focus.

Koho chcete za premiéra? (v %) Peter Pellegrini 14,6 Marian Kotleba 6,9 Robert Fico 6,7 Richard Sulík 6,7 Boris Kollár 4,1 Andrej Danko 3,9 Andrej Kiska 3,4 Igor Matovič 3,3 Béla Bugár 2,8 Veronika Remišová 1,3 Michal Truban 1,3 Miroslav Beblavý 1,2 Alojz Hlina 1,1 Štefan Harabin 0,9 Ivan Štefunko 0,8 NEVIEM 36,2

Zdroj: Prieskum agentúry Focus pre TV Markíza vykonaný medzi 17. a 23. májom 2019 na 1 020 respondentoch

Koho chcú za premiéra voliči Smeru ( v %) meno máj 2019 september 2018 Peter Pellegrini 56,8 30 Robert Fico 36,1 60,3 NEVIEM 6,5 9,7

Zdroj: Focus máj 2019 a september 2018