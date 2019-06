Fico sa vráti tento týždeň, potom sa stretne vedenie strany, povedal Žiga

Predseda strany Smer Robert Fico je v zahraničí. Vráti sa tento týždeň. Po utorňajšom rokovaní vlády to uviedol podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga s tým, že potom si vedenie strany sadne za jeden stôl a bude hovoriť o tom ako ďalej.

„Máme deväť mesiacov pred voľbami a každý krok, ktorý urobíme, ovplyvní voľby. Musíme dôkladne vyhodnotiť, akú volebnú stratégiu zvolíme, s akým obsahom pôjdeme do volieb a aké osoby budú nosičmi tejto stratégie," dodal Žiga. S Ficom minulý týždeň niekoľkokrát telefonoval, naposledy v utorok.

Podľa exkluzívnych informácií denníka Pravda je Fico v Izraeli. „Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal Pravdu zdroj zo Slovenska, ktorý si neželal byť menovaný. „Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ reagoval nemenovaný zdroj z Izraela.

Koncom mája adresovali košickí funkcionári vedeniu Smeru otvorený list, v ktorom žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. Členovia Smeru okrem iného píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje. Nepáči sa im ani to, ako sa v strane vyrovnali s kauzami Smeru, opisujú frustráciu z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj postup polície pod Robertom Kaliňákom. Pod list sa podpísali viacerí členovia aj okresní funkcionári z Košického kraja. Dostalo ho nielen predsedníctvo, ale aj všetky krajské a okresné organizácie.

„Nemyslím si, že sa rozhoduje o budúcnosti Smeru. Strana má 20 rokov, zažila opozíciu aj koalíciu aj obdobie, keď vládla sama. Toto obdobie je prirodzené. Musíme sa pozrieť aj dozadu, čo sme urobili dobre a kde sme urobili chyby," uviedol Žiga a dodal, že sa budú opierať o veci, ktoré sa podarili, a s ktorými chcú pokračovať ďalej.

Raši: Smer bude na aktuálne dianie reagovať, počká s tým na predsedu

Strana Smer bude na aktuálne politické dianie a výsledky v eurovoľbách reagovať, ale je potrebné s tým počkať na predsedu Fica, uviedol podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer).

Zároveň zopakoval, že nevie, kde sa v súčasnosti Fico nachádza. „Viete, že keby som to vedel, vám to poviem,“ povedal Raši na margo Ficovho pobytu v zahraničí. Ozrejmil tiež, že vedenie Smeru sa ešte od eurovolieb nestretlo. „Od eurovolieb sme sa ešte nestretli v nejakom užšom formáte. Atmosféra je rovnaká, ako bola včera, alebo predvčerom,“ uviedol.

Strana bude podľa Rašiho najskôr hľadať riešenie súčasnej situácie vo vnútri, mimo mediálnych odkazov. „Na každú situáciu sú rozličné riešenia, ale ako som už povedal, musíme si to najprv povedať doma a potom vás budeme informovať,“ odpovedal Raši novinárom na otázky, ako Smer zareaguje na výsledky v eurovoľbách.

O vnútrostraníckych problémoch, keď okresné štruktúry z východného Slovenska poslali predsedníctvu výzvu, v ktorej žiadali odchod Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií, budú diskutovať aj krajské rady Smeru. „Stretneme sa pri jednom stole a budeme diskutovať o týchto záležitostiach,“ doplnil Raši.

Raši sa domnieva, že snem strany môže byť zvolaný aj skôr ako v decembri. „Snem vieme zvolať prakticky kedykoľvek, keď sa na tom dohodneme. Musíme reagovať na to, že tie preferencie nie sú také, aké boli. Tiež na výsledky v eurovoľbách a musíme prijať opatrenia, aby sme vyhrali ďalšie voľby, ktoré budú kľúčové. Takže určite reagovať budeme,“ dodal.

