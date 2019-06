Kiska: Je dobré, že je Olympiáda ľudských práv

Kiska finalistom súťaže pre stredoškolákov pripomenul, že aj od nich bude závisieť to, ako bude krajina vyzerať o niekoľko desaťročí. „O 20 rokov budeme my na dôchodku a budete to vy, mladí ľudia, ktorí budú riadiť krajinu. Preto je nesmierne dôležité naučiť sa vyjadriť svoj názor a zaujať postoj v tomto komplikovanom svete,“ povedal Kiska.

Pripomenul výsledky virtuálnych volieb do Európskeho parlamentu na stredných školách, v ktorých by vyhrali extrémisti. „Vidieť, že vytvoriť si vlastný názor a dokázať rozlišovať, čo je pravda, je nesmierne náročné. Myslím, že s tým máme niekedy problém aj my starší. Preto je veľmi dobré, že existuje súťaž ako Olympiáda ľudských práv, kde sa vyjadrujete k tomu, čo sa deje. Preto si organizátori zaslúžia skutočne obrovské ďakujem,“ dodal prezident.

Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže. „Je to projekt, ktorý podporuje demokratickú kultúru na Slovensku a je dôležitý pre demokratickú budúcnosť,“ povedala predsedníčka celoštátneho kola súťaže Dagmar Horná. Za 23 rokov fungovania olympiády ju absolvovalo už vyše stotisíc mladých. Podľa Hornej mnohí mladí absolventi sú dnes na vysokých školách po celom svete. Viacerí z tých starších zas pôsobia na rôznych významných pozíciách alebo sú aktívni v mimovládkach a občianskej spoločnosti.

Horná pripomenula aj odkaz jedného zo zakladateľov súťaže Miroslava Kusého. Dcéra zosnulého profesora Dagmar Kusá odovzdala Kiskovi publikácie jeho spisov.

Stredoškolákom prezident zaželal, aby ich hlas bolo počuť. „Každý máte svoje miesto v tomto svete. V triede či na sociálnych sieťach, všade máte možnosť niečo povedať, vyjadriť sa. Keď sa všetci vo svojom okruhu, v ktorom pôsobíme, budeme snažiť, aby Slovensko bolo slušnou, spravodlivou krajinou, verte, že to dokážeme,“ povedal Kiska.

Denník Pravda ako mediálny partner súťaže v apríli na záver celoštátneho kola ocenil troch študentov za najlepšie úvahy na tému: „Je výborné, že si mladí ľudia na Slovensku užívajú priestor demokracie a slobody. Prečo potom nemajú záujem voliť v eurovoľbách? Poraďte inštitúciám EÚ.“ Ich úvahy boli zverejnené pred eurovoľbami.