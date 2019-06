Polícia obvinila muža, ktorý mal útočiť na ministerstve financií a Obchodnej ulici

Vyšetrovateľ muža obvinil z prečinu výtržníctva v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa a z pokračujúceho prečinu výtržníctva v súbehu s pokračujúcim útokom na verejného činiteľa, informuje polícia na sociálnej sieti.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mal obvinený v čase krátko po 15:00 h na Štefanovičovej ulici v Bratislave hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy Ministerstva financií SR a následne fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Tohto mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha,“ uviedla polícia.

Následne sa mal obvinený presunúť na Obchodnú ulicu, kde mal nožom ohrozovať náhodných okoloidúcich. „Opakované výzvy policajtov aby upustil od svojho protiprávneho konania neuposlúchol. Následne sa mal nožom zahnať na jedného z policajtov, na čo boli voči nemu použité donucovacie prostriedky,“ uviedla polícia.

VIDEO: Pozrite si zásah polície na bratislavskej Obchodnej ulici proti mužovi s nožom.

Lučanský: Nebudem tolerovať ľahostajný prístup policajtov

Polícia prijala v apríli tohto roka oznámenie z Daňového úradu v podobe listu, v ktorom sa vyhrážala neznáma osoba daňovej pracovníčke, že jej fyzicky ublíži. S daňovou pracovníčkou sa osobne táto osoba nikdy nestretla, ani nijak inak ju nekontaktovala. Policajt, ktorému bolo oznámenie pridelené, bez toho, že by si predvolal podozrivú osobu, vec vyhodnotil ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Informuje polícia na sociálnej sieti.

Dozorový prokurátor uznesenie vrátil s tým, že nie je dostatočne odôvodnené. Po pokyne prokurátora policajt osobu identifikoval a snažil sa ju predvolať na výsluch. „Išlo o toho istého muža, ktorý minulý týždeň v piatok ozbrojený napadol pracovníka Finančnej správy v Bratislave a následne došlo k streľbe polície, aby muža spacifikovala,“ informuje polícia.

„Nebudem tolerovať neprofesionálny a ľahostajný prístup policajtov k práci. Postup policajta a jeho nadriadeného preverí Úrad inšpekčnej služby,“ reagoval policajný prezident Milan Lučanský, ktorého o veci informovali.

Policajný prezident stojí za svojimi ľuďmi

Prezident Policajného zboru Milan Lučanský a ministerka vnútra Denisa Saková sa stretli s dvojicou policajtov, ktorí zasahovali pri streľbe na Obchodnej ulici v Bratislave. Saková sa už včera (3.6.) v nemocnici stretla aj s dievčinou, ktorá pri streľbe nešťastne utrpela strelné poranenie a s jej najbližšou rodinou, informovala polícia na sociálnej sieti.

„Policajti, ktorí vykonali zákrok na Obchodnej ulici majú moju plnú dôveru. Je mi ľúto, že bola súčasťou toho aj nezainteresovaná osoba,“ povedal Lučanský.

Incidentom a postupom policajtov sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra SR, potvrdila šéfka rezortu Denisa Saková (Smer).