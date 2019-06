Spolumajiteľ denníka SME prispel Beblavého strane

Príspevkom 15-tisíc eur podporil kampaň strany Spolu pred eurovoľbami väčšinový akcionár vydavateľstva Petit Press, ktoré vydáva denník SME. Šéfovi vydavateľstva dar akcionára neprekáža. Tvrdí, že firma podporu deklarovala transparentne. Strana Spolu odkázala, že príspevok si váži, no odkázaná naň nie je.

Na dar pre stranu, ktorá bola súčasťou víťaznej koalície v eurovoľbách, upozornil portál glob.sk. Príspevok vo výške 15-tisíc eur od akciovky Prvá slovenská investičná skupina pristál na transparentnom účte Spolu 22. marca. Celkovo strana minula na kampaň vyše 214-tisíc eur. Ďalších vyše 186-tisíc dalo Progresívne Slovensko, ktoré malo so Spolu spoločnú kandidačnú listinu. Podľa mimovládky Transparency International Slovensko bola Prvá slovenská investičná skupina so svojím darom najväčším firemným prispievateľom pred eurovoľbami.

Táto spoločnosť je väčšinovým akcionárom vydavateľstva Petit Press, ktoré vydáva napríklad denníky SME a Korzár. Zástupca akciovky Vladimír Rajčák do uzávierky neodpovedal na otázku Pravdy, prečo sa rozhodli podporiť práve stranu Spolu, ktorú zakladal a vedie Miroslav Beblavý.

Generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press Alexej Fulmek uviedol, že táto iniciatíva akcionára mu neprekáža. Denníku Pravda poslal stanovisko, ktoré si želal zverejniť v plnom znení. „Predstavitelia majoritného 57,5-percentného akcionára Petit Pressu sú slobodní ľudia a rozhodujú sa samostatne. Keďže nie sú vydavateľom, ale akcionárom vydavateľstva a nemajú žiadny vplyv na obsah, tak mi to nijako neprekáža v mojej práci. Pre mňa je podstatné, že svoju podporu proeurópskej strane pred voľbami do Európskeho parlamentu deklarovali transparentne a otvorene. To sa napríklad nedá celkom povedať o vlastníckej štruktúre vydavateľa Pravdy Perexu, keďže dodnes nevieme, kto boli a sú skutoční vlastníci tohto denníka,“ napísal Fulmek.

Hovorkyňa strany Spolu Silvia Hudáčková reagovala, že strana je financovaná z členských príspevkov a z darov, a keďže nemá iné zdroje financovania ani nepoberá štátny príspevok, o sponzorské príspevky sa aktívne uchádza. „Darcov si môže každý bez problémov skontrolovať. Takýto dohľad verejnosti vítame a aktívne podporujeme. K zverejňovaniu darov Spolu pristupuje Spolu nad rámec zákona v štvrťročných finančných správach dostupných na našej webovej stránke a na transparentných účtoch v prípade kampaní,“ povedala Hudáčková.

Čo sa týka tohto konkrétneho daru, hovorkyňa zdôraznila, že príspevky sú rozložené medzi mnohých darcov a strana tak nie je závislá od peňazí od zopár veľkých sponzorov. „Každý dar, aj ten od Prvej slovenskej investičnej skupiny, ktorý taktiež predstavuje len malé percento príjmov Spolu, si vážime. O konflikte záujmov nemôže byť reč. Vydavatelia v štandardných demokratických médiách, akým je SME, nezasahujú do práce redaktorov a redakcie,“ dodala Hudáčková.

Kampaň pred eurovoľbami sa skončila 22. mája. Podľa doteraz známych údajov na transparentných účtoch strán minul najviac spomedzi zvolených strán vládny Smer – vyše 604-tisíc eur. KDH stála kampaň 320-tisíc eur, liberálnu SaS 430-tisíc eur a OĽaNO vyše 434-tisíc eur. K zákonom povolenému limitu tri milióny eur sa nepriblížila žiadna zo strán.