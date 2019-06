Knažko a Budaj o ruskom zámere odmeniť okupantov: Je to nepriateľský akt!

Vážne znepokojenie vyvolal návrh zákona zo strany ruských komunistov o zaradení vojakov podieľajúcich sa na invázii do Československa v roku 1968. Závažné je aj odôvodnenie zákona a to pomocou voči štátnemu prevratu. Dvaja lídri novembrových udalosti z roku 1989 Milan Kňažko a Ján Budaj hovoria pre TV Pravda o zámere odmeniť vojakov podieľajúcich sa na invázii do Československa v roku 1968. O zákone bude hovoriť aj slovenský premiér Peter Pellegrini na aktuálnej návšteve Ruska.