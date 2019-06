Pellegrini išiel do Ruska

Najprv v Moskve, potom v Petrohrade. Najprv u predsedu vlády, potom u prezidenta. Slovenský premiér v utorok odcestoval na pracovnú návštevu Ruska, ktorá potrvá do piatka. Peter Pellegrini sa v stredu v Moskve stretne s Dmitrijom Medvedevom a vo štvrtok odletí do Petrohradu, kde má rokovať s Vladimirom Putinom. Do mesta na rieke Neve sa presunie kvôli tomu, že šéf Kremľa sa tam zúčastní na každoročnom medzinárodnom ekonomickom fóre, ktoré je v Rusku považované za jednu z najvýznamnejších akcií. Na tomto podujatí vystúpi aj Pellegrini.