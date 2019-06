Pellegrini by rád videl Putina na oslavách SNP

Návšteva Ruskej federácie bude zameraná na spoluprácu so Slovenskou republikou, primárne na naše strategické záujmy. Zdôraznil to premiér Peter Pellegrini na brífingu pre slovenské médiá pred včerajším príletom do Moskvy.

„Je to veľmi významná cesta,“ doplnil. „Musíme urobiť všetko pre to, aby sme garantovali energetickú bezpečnosť našej krajiny, ktorá úzko súvisí s Ruskou federáciou, odkiaľ odoberáme plyn, ropu, jadrové palivo,“ povedal Pellegrini.

V ruskej metropole bude najprv hovoriť s predsedom vlády Dmitrijom Medvedevom, v Petrohrade má rokovať s prezidentom Vladimirom Putinom. (Šéf Kremľa bude v meste na rieke Neve kvôli účasti na významnom každoročnom medzinárodnom ekonomickom fóre.) V spoločnom paneli s Putinom vystúpi Pellegrini, čo sa dá označiť za špeciálnu poctu zo strany ruského prezidenta.

Pellegrini začína viesť oficiálne rokovania dnes. „Nie sme dva izolované štáty, musíme spolupracovať,“ upozornil šéf slovenskej vlády pred rokovaním s ruskými hlavnými predstaviteľmi.

Premiér prízvukoval, že by ho potešilo, ak na oslavy na 75. výročia vypuknutia SNP pricestuje niekto z najvyšších ruských ústavných činiteľov. Naznačil, že by bolo poctou pre Slovensko, keby priletel či už prezident Putin alebo premiér Medvedev. (Pri príležitosti 70. výročia Povstania reprezentoval Ruskú federáciu v Banskej Bystrici minister obrany Sergej Šojgu.) Premiér SR podotkol, že by to bolo zvlášť sympatické vo vzťahu k posledným žijúcim účastníkom Povstania, ktorí si zaslúžia obrovský obdiv. Nielen zo slovenskej, ale aj z ruskej strany.

Ďalej Pellegrini poukázal na fakt, že napriek ekonomickým sankciám EÚ proti Moskve narastá objem rusko-slovenskej obchodnej výmeny. Zároveň poukázal na údaj, z ktorého vyplýva, že na Slovensko prichádza čoraz viac turistov z Ruska.

Premiér dal jasne najavo, že nepovažuje Moskvu za nepriateľa, ale vidí ho ako partnera: „Rusko je veľmi dôležitý hráč.

Pokiaľ ide o oblasť energetiky, premiér SR konkrétne očakáva, že sa zmluvne potvrdia dodávky ruského paliva pre slovenské atómové reaktory na ďalších päť rokov. Dohodu majú uzavrieť Slovenské elektrárne s ruskou spoločnosťou TVEL.

Minister hospodárstva Peter Žiga, ktorý je v delegácii SR, poukázal na to, že treba zabezpečiť pokračujúce dodávky plynu pre slovenské domácnosti a podniky. Poznamenal to v súvislosti s tým, že 31. decembra tohto roku vyprší platnosť súčasnej dohody o tranzite medzi ukrajinskou firmou Naftogaz a ruským energetickým gigantom Gazprom.

Žiga prízvukoval, že predĺženie rusko-ukrajinského kontraktu je dôležité nielen z pohľadu nákupu plynu, ale aj pre vysoké príjmy našej krajiny z jeho prepravy cez slovenské územie ďalej do Európy. Čistý príjem pre slovenskú štátnu kasu z tranzitu sa ročne pohybuje na úrovni vysoko prevyšujúcej 300 miliónov eur. „Verím, že zvíťazí zdravý rozum a že sa energetické nosiče nebudú zneužívať na politické ciele,“ uviedol Žiga zjavne v narážke na rokovania medzi Kyjevom a Moskvou, medzi ktorými nepanujú už pár rokov dobré vzťahy.

Tranzitná sústava cez Ukrajinu má kapacitu zhruba 200 miliárd kubických metrov plynu ročne, slovenská okolo 90 miliárd kubíkov. "Cez Slovensko každý pretečie 50 až 60 miliárd kubických metrov,“ ozrejmil minister hospodárstva.

Žiga jasne naznačil, aké problémy má Ukrajina. Pripomenul, že ruskí predstavitelia sa sťažujú, že ukrajinská sústava nezodpovedá požiadavkám tranzitu v 21. storočí. Zároveň poukázal na to, že Európska komisia apeluje na Kyjev, aby konečne urobil dôležitú reformu – v spojitosti s Naftogazom ide o oddelenie tranzitu a distribúcie plynu.

Pokiaľ ide o ukrajinskú prepravnú sústavu, hovorí sa, že ideálne by bolo, keby vzniklo medzinárodné konzorcium. Mohlo by zabezpečiť modernizáciu plynovodov vedúcich cez ukrajinské územie. Slovensko by malo záujem zapojiť sa do takého projektu. „Tému prepravy plynu Slovensko vníma ako trojstrannú záležitosť medzi Ruskom, Ukrajinou a Európskou úniou,“ uviedol Žiga.

V Bruseli sa tejto agende intenzívne venuje podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič. Aj on má rokovať s ruskými predstaviteľmi o tejto pálčivej otázke. Rozhovory v Moskve má naplánované o necelých desať dní.

Žiga bol pred príletom do Moskvy optimista: „Verím, že toto bude výsledok,“ reagoval na otázku, či verí, že Rusko, že aj od 1. januára 2020 zaručí pokračovanie dodávok plynu.

Šéf rezortu hospodárstva pritom nepriamo poukázal na zdĺhavosti zapríčinené v Kyjeve: „Rokovania možno teraz zabrzdili ukrajinské voľby,“ podotkol Žiga s tým, že nedávno sa konali prezidentské a v tretej dekáde júla sa uskutočnia parlamentné. „S novou ukrajinskou administratívou bude možné rokovať až po voľbách do parlamentu, ktoré budú 21. júla,“ doplnil.

Návšteva predsedu vlády Pellegrini potrvá v Ruskej federácii štyri dni – od utorka do piatku. Posledný deň pobytu má naplánované už skôr spomínané vystúpenie na ekonomickom fóre v Petrohrade.