Nebezpečný odpad z Chemka Strážske našli aj v lese

Video: O toxickom odpade v Chemku Strážske sa hovorí celé desaťročia. Teraz sa však našli aj dôkazy – hrdzavé sudy plné chemikálií, ktoré sú karcinogénne.

V Strážskom sa polychlórované bifenyly (PCB) vyrábali v období rokov 1959 až 1984. Firma zanikla, ale v skladoch mal zostať odpad, odhadovalo sa, že ho môže byť aj tisíc ton. Hoci o tomto nebezpečnom „dedičstve“ vedeli aj štátne orgány, do areálu ich firma v likvidácii nevpustila.

V polovici apríla správca konkurznej podstaty konečne otvoril brány podniku a v bývalej ošipárni a teplárni inšpektori zo Slovenskej agentúry pre životné prostredie spolu so zástupcami odborov starostlivosti o životné prostredie v Michalovciach a Košiciach našli 504 ton toxického odpadu. „Vykonali sme miestne zisťovanie s destilačnými zvyškami s obsahom PCB z výroby v bývalom závode Chemko Strážske. Preverovaná lokalita spĺňa kritériá pre zaradenie do Informačného systému environmentálnych záťaží,“ hovorí Vladimír Kopásek z Okresného úradu v Michalovciach.

V ostatných desiatich rokoch neúnavne na toxické dedičstvo po chemičke upozorňuje Jaroslav Giláni, ktorý kedysi v Chemku Strážske pracoval. „Oslovil som troch ministrov životného prostredia, podal som aj trestné oznámenie. Ponúkal som spoluprácu,“ hovorí s tým, že takmer vždy dostal poďakovanie za návrh a úradníci mu odpísali, že sa budú problémom zaoberať.

Giláni do Chemka nastúpil v roku 1969, potom však musel z fabriky odísť a vrátil sa až po zmene režimu. „Ako námestník som dostával hlásenia, koľko sudov s odpadmi vyviezli robotníci. Totiž, keď sa výroba ukončila, do strží nahádzali nádoby s odpadom. Keď však išiel podnik do straty a privatizácie, nikto to neriešil,“ vysvetľuje, ako sa problém iba odkladal.

Upozorňuje, že časom nádoby určite zhrdzaveli. „Niečo z toho už presiaklo do pôdy,“ dodáva a poukazuje na výsledky skúmania vôd z odpadného kanála či geologického výskumu z roku 2015, ktoré potvrdili výskyt PCB.

Aj vlani v decembri úradníci ministerstva životného prostredia potvrdili dve environmentálne záťaže – v odpadovom kanáli a druhú v časti výrobného podniku.

„Environmentálne riziko šírenia podzemnou vodou nebolo preukázané, taktiež ako ani znečistenie horninového prostredia, teda zemín a pôdy. Napriek tomu však Strážsky kanál predstavuje zdravotné i environmentálne riziko,“ píše sa v odpovedi. V prípade skládky v závode len stručne uviedli, že prieskum nebol realizovaný, ale časť tohto výrobného areálu je zaradená do projektu ministerstva s názvom Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží.

Kým inšpektori životného prostredia našli sudy nahádzané v priestoroch ošipárne a teplárne, majiteľ lesa, ktorý susedí priamo s areálom bývalého Chemka, ďalších šesť sudov s odpadom v podstate priamo pod stromami.

Nebezpečné toxické látky našli enviroinšpektori aj v bývalej teplárni. Autor: Robo Hakl, Pravda

Premiér Peter Pellegrini (Smer) vyhlásil, že by mala byť vyhlásená mimoriadna situácia. „Doteraz sa riešilo, kto je za to zodpovedný a kto má alebo nemá túto situáciu riešiť. Podľa môjho názoru ide o krízovú situáciu, a preto by mal štát a príslušní ministri vyhlásiť mimoriadnu situáciu,“ uviedol na výjazdovom zasadnutí vlády v Trebišove. Doplnil, že ak štát nájde vinníka, môže od neho vymáhať náklady na odstránenie skládky. „Mojou prioritou je čo najskôr tam nasadiť techniku a okamžite to odtiaľ odviezť," dodal Pellegrini.

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia, potvrdzuje, že hľadajú najefektívnejší spôsob, ako sa s nálezom vyrovnať. Všetko podľa neho závisí od rozboru vzoriek, ktoré odobrali inšpektori.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi, dodala košická krajská hovorkyňa polície Jana Mésarová.