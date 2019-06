Predseda NR SR a šéf Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko je rád, že motivuje premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) k niektorým návštevám. Uviedol to v reakcii na to, že Pellegrini je na štvordňovej návšteve Ruskej federácie.

Riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová ešte dodala, že, že Danko je pripravený viesť otvorený dialóg s každým ústavným činiteľom o smerovaní Slovenska. Zároveň Danko vyslovil spokojnosť, že koalícia funguje a vzájomne sa dopĺňa. „Som veľmi rád, že motivujem aj pána premiéra k niektorým návštevám, pretože sa vieme vzájomne dopĺňať a tak to má fungovať,“ zdôraznil. Rovnako podčiarkol, že je veľmi dôležité udržiavať dobré vzťahy na všetky svetové strany a kritikom, ktorí to spochybňujú, odkázal, že vnášanie negativizmu a konfliktu do verejného priestoru nahráva rozpínaniu extrémizmu.

Šéf SNS bol počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu Národnej rady SR na viac ako štyridsiatich zahraničných cestách. A to rovnako na západ aj na východ. „Nemyslím si, že by sme týmito cestami akýmkoľvek spôsobom poškodili povesť Slovenska. Naopak, čerpáme zo vzťahov a kontaktov, ktoré som nadobudol. Robíme v prospech Slovenska, v prospech nášho členstva v Európskej únii a v prospech našich vzťahov s inými štátmi,“ dodal Danko.

Danko: Závidia nám aj lídri iných štátov

Zároveň naďalej trvá na tom, že Slovenská republika je čitateľná v našej zahraničnej politike. „Pre Slovensko je len prínosné, pokiaľ má otvorené dvere na východ a na západ. Aj vďaka mojej práci a tomu, že som nadviazal potrebné kontakty a vzťahy, sa ruská strana čoraz viac zaujíma o možnosti ekonomickej spolupráce, o potenciálne biznis-partnerstvá,“ ozrejmil.

Faktom je, že predseda parlamentu diskutuje s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, s prezidentom Vladimirom Putinom, vedie rozhovory s predsedom ruského parlamentu, je v kontakte aj s ich ministrom priemyslu. To je podľa jeho slov niečo, čo nám závidia aj lídri iných štátov. „A to vám otvára možnosti pre podnikateľské spektrum. Politici sú tu aj preto, aby sme tieto väzby robili, aby sme sa prihovárali za možnosti pre slovenských podnikateľov, našich investorov a pre našu krajinu. Podarilo sa nám už aj dosiahnuť konkrétne výsledky. Myslím si, že aj predseda vlády vďaka týmto vybudovaným vzťahom dosiahne množstvo vecí, ktoré Slovensko potrebuje. Napríklad môže riešiť dodávky plynu cez Ukrajinu a Nordstream 2,“ skonštatoval.

Do Ruska pôjde aj koncom júna

Šéf Slovenskej národnej strany najbližšie odcestuje do Ruska koncom júna na podnikateľskú misiu, ktorú organizuje s viac ako dvadsiatimi slovenskými podnikateľmi. Danko o investičných možnostiach pre slovenské firmy rokoval naposledy začiatkom mája v Moskve s predsedom Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom. Vtedy priblížil, že naši podnikatelia budú mať možnosť sa prezentovať na pôde ruského ministerstva priemyslu a obchodu. Taktiež by mali navštíviť konkrétny región s možnosťami investície. Týkať sa to má napríklad sklárskeho priemyslu, strojárstva či automobilového sektora.