Budúca prezidentka Čaputová predstavila ďalšiu časť svojho tímu

Do tímu prezidentky Zuzany Čaputovej sa pridalo ďalších sedem ľudí. Sú nimi Zuzana Kusá, Peter Bátor, Peter Kubina, Radovan Pala, Vladimír Talian a Martin Burgr a Michal Šimečka.

„Novinkou, ktorá tu doteraz nebola a čoskoro o nej prezradím viac, je špeciálny odborný poradný orgán pre oblasť menšín, v ktorom budú pôsobiť priamo zástupcovia a zástupkyne národnostných menšín. Ich mená oznámim koncom týždňa. Bude mi cťou im načúvať, pretože chcem byť prezidentkou všetkých ľudí, ktorí na Slovensku žijú,“ uviedla ďalej Čaputová.

Zuzana Kusá – poradkyňa pre sociálnu oblasť

Slovenská sociologička, venujúca sa verejnému akademickému výskumu a výuke v oblasti sociológie. V súčasnosti pracuje pre Sociologický ústav SAV. Vo svojej práci sa venuje predovšetkým témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Od roku 1992 pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka SAV. Je spoluautorkou monografie „Politická zmena v spoločenskej rozprave” (1997), editorkou viacerých zborníkov a autorkou štúdií, publikovaných najmä v časopise „Sociológia” a v domácich i zahraničných zborníkoch. V roku 2017 vydala monografiu „Škola nie je pre všetkých”, v ktorej analyzuje každodenné podoby vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k viditeľným menšinám.

Peter Bátor – poradca pre zahraničnú politiku, bezpečnosť a obranu

Vyštudoval medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Univerzite Mateja Bela. Takmer 20 rokov sa profesionálne venuje zahraničnej, medzinárodnej a bezpečnostnej politike. Pôsobil ako expert, poradca a diplomat na ministerstve obrany, ministerstve zahraničných vecí a v Stálej delegácii Slovenskej republiky pri NATO. V rámci krátkodobých pobytov má skúsenosť z Afganistanu, Iraku, Kosova či Blízkeho Východu. Od roku 2015 pôsobí v Kancelárii prezidenta ako expert na bezpečnosť, neskôr riaditeľ odboru zahraničnej politiky. V rámci odbornej činnosti je aktívny aj v mimovládnom sektore. Prednáša na stredných a vysokých školách na témy bezpečnosti či medzinárodnej politiky a školí odborníkov štátnej správy a bezpečnostných zložiek v zahraničí.

Peter Kubina – poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 2005 a advokátom je od začiatku roka 2009. V súčasnosti je vedúcim partnerom bratislavskej pobočky medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons, ktorá je najväčšou právnickou firmou na svete. Je špecialistom na ústavné právo a riešenie sporov v širokom spektre právnych oblastí, bankové a finančné právo. Pred Ústavným súdom zastupoval viacero významných prípadov, ako napríklad nevymenovanie generálneho prokurátora, zrušenie Mečiarových amnestií či spory týkajúce sa ochrany slobody prejavu, slobody médií, ochrany vlastníckeho práva a práva na spravodlivé súdne konanie. Popri svojej právnej praxi pôsobí aj ako externý prednášajúci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v oblasti ústavného práva.

Radovan Pala – poradca pre oblasť práva a spravodlivosti

Štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave, počas ktorého absolvoval študijné pobyty na Karlovej Univerzite v Prahe a Freie Universität v Berlíne, ukončil v roku 1999. V roku 2003 získal summa cum laude titul LL.M. na právnickej fakulte Rijksuniversiteit v Groningene v odbore medzinárodné obchodné právo. Je zakladajúcim managing partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing, ktorá sa od založenia v roku 2004 stala jednou z najväčších medzinárodných kancelárií pôsobiacich na slovenskom trhu. Je spoluautorom monografie „Cezhraničné fúzie“, ako aj rozsiahleho komentára k slovenskému Obchodnému zákonníku. Podieľal sa na príprave legislatívy obmedzujúcej pôsobenie tzv. schránkových spoločností. Bol aktívnym členom pracovných skupín, ktoré pripravili viacero významných noviel v oblasti obchodného a konkurzného práva, vrátane obmedzenia zneužívania reštrukturalizácií a zavedenia novej úpravy osobného bankrotu.

Vladimír Talian – poradca pre vnútornú politiku

V rokoch 1998 a 2003 pracoval na občianskych kampaniach „Volím, teda som” a „Nie je nám to jedno”, prostredníctvom združenia Hlava 98 pomáhal demokratickej opozícii v Bielorusku. Roky pôsobil v rozhlase, v roku 2006 sa stal šéfom Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu, pracoval v Rádiu_FM. Bol poradcom ministerky spravodlivosti a poslankyne NR SR Lucie Žitňanskej. Ako komunikačný stratég pomáhal v primátorských voľbách vtedajšiemu kandidátovi Matúšovi Vallovi.

Martin Burgr – poradca pre komunikáciu

Vyštudoval politológiu a mediálne štúdia na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2016, kde počas štúdia učil predmet zameraný na argumentáciu a kritické myslenie. V minulosti viedol Slovenskú debatnú asociáciu a aktívne súťažil v argumentácii. V roku 2010 sa stal najlepším rečníkom Slovenskej debatnej ligy. Je zakladateľom Akadémie kritického myslenia a jeho školeniami komunikácie prešlo niekoľko stoviek ľudí v rámci univerzity a biznisu. Od roku 2015 pôsobil ako asistent poslanca NR SR. Neskôr bol zodpovedný za komunikáciu v kampani Matúša Valla, terajšieho primátora Bratislavy, a viedol komunikáciu v kampani Zuzany Čaputovej, zvolenej prezidentky SR.

Michal Šimečka – poradca pre európsku politiku

Bol výskumným pracovníkom Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe, kde sa venoval problematike európskej integrácie a európskej bezpečnosti, a zároveň pôsobil aj ako poradca českého ministra zahraničných vecí. Doktorské a magisterské štúdium absolvoval na University of Oxford, kde v roku 2013 získal titul D.Phil (PhD) v oblasti politológie a medzinárodných vzťahov. Pred návratom do akademického sveta v Prahe pracoval v Bruseli v Európskom parlamente a externe aj v think-tanku CEPS (Center for European Policy Studies).

Zuzana Čaputová koncom mája predstavila prvých spolupracovníkov. Jej hovorcom bude bývalý moderátor politických diskusií Martin Strižinec. Poradcom pre vnútornú politiku bude politický komentátor Marián Leško. Témam občianskej spoločnosti a životného prostredia sa bude venovať Juraj Rizman. Nová prezidentka do funkcie nastúpi 15. júna.