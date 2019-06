Miroslav M. údajne tvrdí, že Kuciaka zabili na objednávku cudzinca

Ako ďalej napísal portál TV JOJ noviny.sk, podľa informácií televízie Miroslav M. vedel, že má zavraždiť novinára a že objednávka prišla od cudzinca. „Z jeho výpovede, ktorú vyšetrovateľom nadiktoval 11. apríla 2019 vyplýva, že sa o cieľ vraždy bližšie nezaujímali. Pracovali s materiálom, ktorý dostali od sprostredkovateľa vraždy Zoltána A.,“ uvádza portál.

Noviny.sk ďalej pripomínajú, že Miroslav M. sa rozhodol priznať, že je strelcom on a polícii opísal, ako mu po zabúchaní na dvere Ján Kuciak otvoril. „Jána podľa jeho tvrdení okamžite strelil do hrude asi z 30-centimetrovej vzdialenosti. Následne vystrelil na Martinu. Vraj predpokladal, že v tom okamihu bude v inej časti domu a keďže nebola, stala sa nežiaducim svedkom,“ napísal portál. Strelec tiež údajne polícii uviedol, čo o novinárovi vedeli, keď od sprostredkovateľa zobrali objednávku na vraždu. „Vraj cieľ vraždy – tak označil Jána Kuciaka, mal byť nepohodlný novinár, ktorý prekážal rusky hovoriacemu mužovi,“ uvádza portál. Zároveň cituje výpoveď Miroslava M., podľa ktorej „Zoltán A. sa vyjadril, že tá objednávka je pre nejakého jeho známeho, Rusa, ktorý hovorí slabo po slovensky. Spomínal, že ten pán je novinár a že píše nejaké veci, čo sa niekomu nepáčia. Aké a o čom, to neviem“.

Z výpovede Miroslava M. je podľa portálu zjavné, že sa s bratrancom Tomášom Sz., jeho údajným pomocníkom pri vražde, o pozadie objednávky nezaujímali. „Miroslav M. ako bývalý vojak k zadaniu pristupoval zrejme ako žoldnier. Strelec vyšetrovateľom približne takto odpovedal na otázku, či si o novinárovi chceli pred vraždou zistiť nejaké podrobnosti: "Nie. Vedel, že sa volá Kuciak, ale Zoltán A. mi povedal, že to nie je jeho pravé meno. Preto som si to meno nevyhľadal,“ povedal podľa portálu noviny.sk.

TV Pravda: VIDEO: Pozrite sa ako sa tváril Miroslav M. pri rekonštrukcii vraždy vo Veľkej Mači v dome, kde sa vraždilo. (vysielané 28.5.2019)