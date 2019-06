Kauza Valko: Jeden z obvinených sa chce dohodnúť

Klinka je v prípade vraždy prominentného advokáta Valka obvinený z lúpeže, a nie zo samotnej vraždy.

„Dohodu som uzavrel z toho dôvodu, že Jaroslav K. výraznou mierou pomohol orgánom činným v trestnom konaní pri objasnení vraždy Ernesta Valka. Bez jeho pričinenia by nebolo došlo k objasneniu tohto skutku. Výpoveď Jaroslava K. sa potvrdila výsledkami vyšetrovacieho pokusu v dome poškodeného Valka a následnými doplnenými znaleckými posudkami,“ povedal Kandera.

Prokurátor navrhuje Klinkovi trest odňatia slobody na sedem rokov a dva mesiace. Odpykať by si ho mal v ústave so stredným stupňom stráženia. Súd po podaní návrhu dohody a po naštudovaní spisového materiálu vytýči termín verejného zasadnutia, na ktorom buď dohodu schváli, alebo nie. Ak by prvostupňový súd dohodu schválil, tak by sa stala právoplatnou a nebolo by možné sa voči nej odvolať.

Klinka už bol odsúdený v roku 2017 za trestný čin lúpeže. Okresný súd v Žiari nad Hronom ho poslal za mreže na šesť rokov a osem mesiacov.

V objasňovaní Valkovej vraždy prišiel zlom, až keď polícia chytila Klinku. Pri lúpeži v kremnickej banke ho postrelili a hrozil mu vysoký trest. Ponúkol však kľúčové informácie a podmienil to tým, že chce, aby ho obhajoval Daniel Lipšic. Klinka označil za strelca Jozefa Radiča. Ten však vinu odmieta.

Výpovede oboch mužov overovali počas rekonštrukcie vraždy. Klinku stíhajú aj za ďalšie lúpeže – v banke a v dome zlatníka v Limbachu. Ten je len pár metrov od Valkovho.

Ernest Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, 43-ročného Radiča a 45-ročného Klinku, ktorých motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome. Po Valkovom návrate mali do domu vniknúť a Radič mal právnika streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie.

Valko bol pokladaný za prominentného právnika a vystupoval vo veľkom množstve súdnych prípadov – či už ako právny zástupca, alebo aj ako obžalovaný. Zastupoval napríklad českú Zbrojovku Vsetín v spore o užívanie pozemkov proti SR, zastupoval Slovenskú demokratickú koalíciu, keď HZDS navrhlo zrušenie jej registrácie pre voľby, ďalej bol právnym zástupcom Fondu národného majetku v kauze o navrátenie akcií spoločnosti Nafta Gbely či zástupcom majiteľa nebankovky Drukos Františka Mojžiša.

Najväčšou známou kauzou, v ktorej figuroval ako právny zástupca SPP, bol spor o tzv. Duckého zmenky a spoločnosť Tipos zase zastupoval v spore o viac ako 66 miliónov eur. Obhajoval bývalého podpredsedu vlády a ministra financií Ivana Mikloša v spore na ochranu osobnosti, ktorý voči nemu viedol expremiér Robert Fico.