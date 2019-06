Šéf štátnych lesov Staník: Čachrom s drevom zamedzí nový systém evidencie

NKÚ kritizoval obstaranie protipožiarnej ochrany lesov z roku 2016 za 22 miliónov eur bez DPH. Ide o systém monitorovacích kamier, ktoré v lokalite Záhoria, Nízkych a Vysokých Tatier sledujú, či tam nevznikol požiar. Generálny riaditeľ štátnych lesov Marian Staník trvá na tom, že ide o dôležitú súčasť ochrany lesa pred požiarmi. To, či je suma adekvátna, posudzovať nechcel. Na to sú orgány činné v trestnom konaní, ak k pochybeniu naozaj došlo, je pripravený spolupracovať.

Staník zároveň upozornil, že štátny podnik vlastní iba 880-tisíc hektárov lesov z dvoch miliónov. Zvyšok spravujú mestá a obce, urbariáty, súkromníci či cirkev.

Odmietol tiež, že by väčšina dreva, ktorú vyťažia Lesy SR, končila v zahraničí. Lesy SR podľa jeho slov primárne spolupracujú so strategickými subjektmi na Slovensku. „Z hľadiska exportu naša spoločnosť vyváža iba asi dve percentá,“ povedal Staník. Dodal, že túto obchodnú stratégiu ocenili aj kontrolóri. Aby sa zamedzilo kšeftovaniu s drevom, Lesy SR chcú obstarať systém elektronickej evidencie drevnej hmoty. Strom, ktorý sa vyťaží, by hneď dostal identifikačnú značku, a tak by bolo jednoduchšie dosledovať, kde skončil. Verejné obstarávanie na tento systém by chceli dokončiť v priebehu tohto roka.

Verejnosť citlivo reaguje aj na spory lesníkov a ochranárov. Prečo stoja proti sebe v základnej otázke ako ochrániť lesy? Dochádza na Slovensku naozaj k nadmernej ťažbe a čo s holorubmi? Viac sa dozviete v diskusnej relácii Ide o pravdu.