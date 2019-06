Volebný model AKO: Kiskova strana so ziskom 10,8 percenta. Voličov berie PS/Spolu a SaS

Novovznikajúca strana dosluhujúceho prezidenta Andreja Kisku by podľa volebného modelu agentúry AKO získala 10,8 percenta. Voličov by brala najmä stranám PS/Spolu a SaS. Vyplýva to z prieskumu pre Hospodárske noviny z obdobia medzi 28. a 31. májom.

Z volebného modelu, ktorý počíta s Kiskovou stranou, ktorá zatiaľ nemá meno, by Smer získal 17,4 percenta hlasov, koalícia PS/Spolu 15,6 percenta, tretia ĽSNS 13,8. Kiskova strana by sa umiestnila štvrtá so ziskom 10,8 percenta. Nasleduje SaS (8,8%), KDH (8,1%), SNS (6,4%), Sme rodina (6,0%) a do parlamentu by sa dostalo aj OĽaNO (5,7%). Most-Híd (3,6%) a SMK (2,8%) by skončili mimo Národnej rady.

Volebný model ukazuje, že bez Kiskovej strany by boli percentá strán následovné: Smer – 18,7%, PS/Spolu – 18,0%, ĽSNS 14,9%, SaS – 10,8%, KDH 8,6%, SNS 7,2%, Sme rodina – 7,3%, OĽaNO – 6,3%. Most-Híd by získal 4,2% hlasov a SMK 2,9%.