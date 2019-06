Robert Fico sa vrátil na Slovensko

Predseda strany Smer-SD Robert Fico v dopoludňajších hodinách prišiel do centrály strany na Súmračnej ulici v Bratislave. Stalo sa tak po vyše týždni od jeho odchodu do Izraela.

Správu o príchode lídra strany Smer Roberta Fica do straníckej centrály priniesli dnes noviny.sk. O tom, že Fico odišiel do Izraela na lekárske vyšetrenie, informoval ako prvý denník Pravda 31. mája.

„Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal zdroj zo Slovenska, ktorý si neželal byť menovaný.

„Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ reagoval nemenovaný zdroj z Izraela. Oba zdroje Pravdy sú dôveryhodné a zastávajú vplyvné funkcie.

