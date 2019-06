Bude horúco. Až príliš

VIDEO: Videopredpoveď na víkend: Poriadny zlom v počasí – tropické teploty!

Jún sa ešte len začal, ale teploty už má priam prázdninové. Po chladnejšom štvrtku a piatku sa opäť začnú šplhať hore, v nedeľu už na niektorých miestach bude aj tridsať. Tropická hranica určite padne v prvých dňoch budúceho týždňa.

„Už sme zažili takéto teplo v júni. V poriadku však nie je prechod z nízkych teplôt z konca mája do vysokých teplôt začiatkom júna,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave.

Najteplejšie však bolo v stredu v Senici

Hoci sa už pred týždňom zdalo, že teploty prekročia tridsiatky, nakoniec tropickú teplotu priniesol až pondelok. Rovnako horúco bolo aj v utorok a stredu. Na niektorých meteorologických staniciach, napríklad v Podhájskej a Žihárci, zaznamenali až dva tropické dni. Najteplejšie však bolo v stredu 5. júna v Senici, kde namerali 30,8 stupňa. „To nie je úplne bežná teplota v tomto ročnom období,“ upozorňuje Faško.

Aj v ďalších dňoch bude horúco, až tak, že školáci len ťažko obsedia v laviciach. „V sobotu môžu byť búrky vo východných oblastiach, možno ešte na strednom Slovensku, ale ich výskyt bude ustupovať a naopak, bude sa otepľovať. To bude pokračovať aj v prvých dňoch budúceho týždňa. V pondelok, utorok treba rátať s tým, že teplota prekročí aj 31 stupňov,“ spresňuje klimatológ. Môže za to aj pribúdajúci slnečný svit. Pred letným slnovratom je slnko nad obzorom takmer 16 hodín denne.

Dodáva, že sa črtá rekordný rozdiel v priemernej mesačnej teplote medzi májom a júnom. Dosiaľ najväčší bol v roku 1957: v máji bola priemerná mesačná teplota 11,9, v júni 20 stupňov. Z mesiaca na mesiac sa teda oteplilo o 8,1 stupňa. Tohtoročné oteplenie bude zrejme väčšie. Priemerná májová teplota vzduchu dosiahla 12,5, za prvých päť júnových dní však až 22,7 stupňa. A to sa posledný školský mesiac ukazuje ako nadpriemerne teplý.

Tropická noc zatiaľ nebola

Po horúcich dňoch sa večer celkom príjemne ochladí. Ako hovorí klimatológ, zatiaľ nebola zaznamenaná tropická noc, keď minimálne teplota vzduchu dosahuje najmenej 20 stupňov. Najteplejšie noci boli zatiaľ v bratislavskej Mlynskej doline zo 4. na 5. júna, teplomer ukázal 18,1 a zo 6. na 7. júna v Podhájskej zasa 18,6 stupňa.

To sa však môže už čoskoro zmeniť. Príčinou citeľné rozdielu teplôt počas dňa a noci s ránom je chladné počasie minulých dní. Prostredie, v ktorom žijeme, sa ešte nestihlo prehriať. „Keď sa slnko príliš nakloní k obzoru, cítiť ochladzovací efekt. Je to preto, že ešte nie sú prehriate cesty či budovy, dlho to však asi nevydrží. Prírodné prostredie sa prehreje veľmi rýchlo, je len otázkou času, keď zaznamenáme prvú tropickú noc,“ dodáva klimatológ.

V druhej polovici týždňa sa s veľkou pravdepodobnosťou vyskytnú búrky, ktoré môžu byť priam ničivé. Ako vysvetľuje Faško, nad západnou Európou sa v priebehu budúceho týždňa vytvorí frontálne rozhranie, preto stúpne riziko búrok. Zrejme budú také, aké sme zažili vo štvrtok a v piatok. „V Motešiciach v stredu 5. júna napršalo takmer 50 mm zrážok. Pričom len za hodinu spadlo takmer 45 mm, miestne potoky sa pri takýchto intenzívnych dažďoch rozvodnili,“ varuje.

Riziko lokálnych povodní a škôd je vysoké

V týchto dňoch sa preto oplatí dbať na čistenie potokov, lávok či mostíkov – veľa vody môže totiž znamenať pohromu, riziko lokálnych povodní a škôd je naozaj vysoké.

Ostatné dni boli veľmi dusné s vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu aj v dennom termíne merania. Ako uvádza Faško, v Košiciach mali vo štvrtok pred 15. hodinou 94-percentnú vlhkosť, v Michalovciach 76-, Trebišove 74, na bratislavskom letisku 70-percentnú vlhkosť.