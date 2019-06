Babiš: V Česku sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií, ako na Slovensku

V Českej republike sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií, povedal v sobotu český premiér Andrej Babiš v reakcii na protesty za jeho demisiu. Na konferencii Globsec v Bratislave Babiš tiež uviedol, že do politiky by nevstúpil, ak by nezlyhali tradičné strany.

„Česká republika nie je Slovensko. V Českej republike sa nebude meniť vláda na základe demonštrácií,“ povedal Babiš na otázku moderátora popoludňajšej diskusie, v ktorej Babiš vystúpil spolu s premiérom Petrom Pellegrinim.

Podľa Babiša nie je žiadny dôvod, aby ľudia protestovali, pretože sa majú skvele. „Chápem, že sú protesty, ja to akceptujem. V tomto priestore je plno neprávd. Za to obdobie, čo som v politike, sa nazhromaždilo ohromné ​​množstvo klamstiev,“ povedal Babiš. Dodal, že ak ak by nezlyhali tradičné politické strany, nikdy by som nešiel do politiky.

Český premiér už dopoludnia spochybnil, že by za jeho demisiu tento týždeň v Prahe protestovalo 120 000 ľudí. Povedal, že podľa polície sa demonštrácie zúčastnilo okolo 70 000 osôb. Agentúry Reuters, DPA či APA v deň protestu písali o desiatkach tisíc účastníkov demonštrácie, agentúra AFP o zhruba stovke tisíc.