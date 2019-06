Rektor Števček: Internáty sú prioritou

Študenti najstaršej univerzity by mohli do troch rokov bývať vo vynovenom internáte. Pripustil to rektor Univerzity Komenského (UK) Marek Števček. "Problém pre najstaršie internáty na Slovensku predstavuje najmä náročné verejné obstarávanie," priblížil Števček. Na študentov UK však čakajú zmeny už od septembra. Univerzita upustila od využívania papierových indexov, zmodernizuje elektronický systém školy a zabojuje aj proti dlhým radom na študijných oddeleniach.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici koncom mája otvorila zrekonštruovaný internát. Opravili ho z dotácií, ktoré vláda vyčlenila pre vysoké školy. UK z týchto dotácií nevyužila zatiaľ ani euro. Prečo sa rekonštrukcia internátov v Mlynskej doline toto leto nezačne?

Bola to zmes subjektívnych a objektívnych faktorov. Medzi tie objektívne radím to, že Univerzita Komenského je univerzita s najväčším počtom internátov. Po druhé, sú to najstaršie internáty, ktoré v krajine sú. Z toho vyplýva, že sú v absolútne dezolátnom stave. Doteraz sa do nich príliš neinvestovalo. Čiže z nášho pohľadu je to najťažšie verejné obstarávanie, aké vôbec v tejto oblasti na Slovensku bolo. Tieto faktory sa podpísali pod to, že v našom prípade pristúpenie k rekonštrukcii muselo trvať dlhšie ako iným univerzitám. Nesporne objektívnym faktorom je tiež to, že sme pripravovali hĺbkovú rekonštrukciu Výškového bloku B, ľudovo nazývaného „Štúrak“. Možno univerzity s mladšími internátmi potrebovali rádovo nižšie prostriedky na to, aby ich zrekonštruovali.

Netajím ani to, že sme pri tom dospeli aj k názorom o personálnych výmenách niektorých ľudí. Bol som nútený pristúpiť k odvolaniu riaditeľa Vysokoškolského mesta – Mlyny Róberta Gulu. Nebol som spokojný s tým, ako sa projekt rekonštrukcie manažoval. Zmes týchto faktorov viedla k tomu, že máme zatiaľ čerpanie nulové, ale aj pri stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer) som jasne deklaroval, že toto je stav, ktorý treba radikálne zmeniť. Začatie rekonštrukcie je preto naša absolútna priorita a chystáme sa to v najbližšom čase zmeniť, aby čerpanie dotácie bolo razantné, rýchle a efektívne.

Kedy by mohlo dôjsť k opätovnému vyhláseniu verejného obstarávania?

To je zložitá otázka, pretože ak sa bavíme o „Štúraku“, tak tam je veľmi pravdepodobné, že to bude trvať dlhšie. Pri ňom sme museli zrušiť celý projekt, musíme ísť od úplného začiatku. Predpokladám, že k samotnej rekonštrukcii výškového bloku by mohlo prísť v nasledujúcom akademickom roku, čiže 2020/ 2021. To však neznamená, že budeme čakať na ukončenie projektu rekonštrukcie „Štúraku“. V Mlynskej doline je viac typov internátov, preto chceme postupne a čiastočne opravovať aj ostatné časti Mlynov, teda manželské internáty či átriové domy. Nebudeme čakať rok na „Štúrak“, ale vydal som pokyn, aby mi vedenie internátov predostrelo plán ďalších rekonštrukcii a čerpania peňazí.

Mohlo by sa teda s čiastočnou obnovou internátov začať už v lete?

To si netrúfam povedať, pretože veľkou brzdou pre nás je verejné obstarávanie. Musíme sa pozrieť, v akom štádiu máme ostatné projekty. Problém je, že čím starší projekt, tým technologicky zastaranejší. Je nevyhnutné zhodnotiť, či netreba v ostatných projektoch upraviť a nastaviť veci nanovo. Chceme však so všetkými projektmi opráv začať tak, aby bolo čerpanie peňazí možné čo najskôr.

Kedy by mohli študenti bývať v novom?

Všetko to bude závisieť od výškového bloku. Je to rádovo najväčšia investícia, ktorá si vyžiada asi 14 miliónov eur. Ak spustíme rekonštrukciu v roku 2020/2021, tak samotná rekonštrukcia bude trvať minimálne ďalší akademický rok. To znamená, že ide o beh na dlhé trate, ale radšej to spravíme kvalitne, ako narýchlo a s chybami.

V polovici mája akademický senát odsúhlasil zrušenie povinnosti používať papierovú formu indexov, študentom tak odpadne značná časť administratívnych povinností. Ide o možnosť pre fakulty. Je záujem z ich strany prejsť len na elektronické indexy?

Treba zdôrazniť, že sme univerzita, ktorá je pomerne decentralizovaná, každá z trinástich fakúlt je špecifická. Máme najväčší počet fakúlt na Slovensku a práve preto je medzi nimi taká diverzita. Nedá sa im direktívne nariadiť, toto musíš a toto nemôžeš. Preto sme sa rozhodli, ponechať to na ich zvážení. Zatiaľ drvivá väčšina fakúlt víta zrušenie papierových indexov a vyzerá to tak, že jedna, maximálne dve fakulty sa budú zamýšľať nad tým, že si pôvodnú formu indexov ponechajú.

Viete, ktoré to sú?

Uvažuje o tom Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského, ale ako sa napokon rozhodnú, je úplne na nich.

Aké zmeny pre študentov plánujete v najbližšom období?

Radi sme zapracovali na elektronickom systéme AIS (pozn. Akademický informačný systém), ktorý v súčasnosti študenti využívajú na vytváranie rozvrhov či prihlasovanie na skúšky, aby bol pre nich efektívnejší a praktickejší. Chceme sa tiež zamýšľať nad elektronickou prihláškou pre uchádzačov o štúdium, ktorá ešte stále nefunguje tak dobre, ako by mohla. Mojou osobnou víziou je funkčná mobilná aplikácia, cez ktorú by študent mohol všetky študijné veci vybaviť prakticky z mobilu, ale pri takom kolose, ako je UK, to nebude jednoduché. Mať však dlhé rady na študijných oddeleniach jednotlivých fakúlt, to je vec, ktorá je pre mňa v 21. storočí takmer nemysliteľná.