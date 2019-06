Miroslav M. z prípadu vraždy Kuciaka: Rodina si zaslúži vedieť, kto to urobil a prečo

Údajný vrah polícii uviedol aj dôvod, prečo sa rozhodol objasniť vraždu. Informácie priniesol spravodajský web noviny.sk. Miroslav M. mal údajne fyzicky vykonať vraždu Jána a Martiny.

Už dva mesiace vyšetrovatelia dôsledne overujú jeho tvrdenia o kompletnom priebehu vraždy. Podľa zistení televízie vyšetrovaciemu tímu povedal aj dôvod, prečo sa rozhodol vypovedať. Otázku mu mal položiť pri výsluchu dozorový prokurátor približne takto: „Prečo ste sa rozhodli priznať sa?“ Miroslav Marček odpovedal: „Ja si myslím, že rodina si zaslúži vedieť, čo sa stalo, ako sa to stalo a kto to spravil.“

To, že sa Miroslav M. priznáva k úkladnej vražde dvoch mladých ľudí, polícii nestačí. Vyšetrovatelia jeho opis overujú dôkazmi, ktoré zaistili priamo na mieste činu aj inde. Jeho priznanie má nezrovnalosti. Tie analyzujú znalci z odvetvia balistiky aj súdni lekári. Výpoveď obvineného Miroslava sa rozchádza v tom, koľkými strelami zasiahol novinára. Nesedí počet nábojníc, počet zástrelov. Tvrdí, že Jána strelil do hrude a čo je podstatné, že mu dal ranu istoty. Lenže, lekári u novinára iný zásah ako do hrudníka nenašli. Na Martinu vystrelil len raz, to sedí. „Tam, kde som mieril, som aj trafil. Videl som aj patologickú správu a neviem si to vysvetliť. Otvor po projektile som nevidel. Vystrelil som trikrát,“ priznal obvinený.