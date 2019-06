Sulík: SaS pôjde do blížiacich sa parlamentných volieb sama

Liberálna SaS pôjde do blížiacich sa parlamentných volieb sama. V súvislosti s diskusiou o tvorbe koalícii strán to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike povedal predseda strany Richard Sulík. Vylúčil spoluprácu so Smerom s Robertom Ficom či bez neho.