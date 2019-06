Matovič: Fico v predvolebnom ringu stranu Smer utopí

Pochybnosti o odchode Veroniky Remišovej z hnutia OĽaNO do strany prezidenta Andreja Kisku by sa mali konečne "rozseknúť". Povedal to predseda OĽaNO Igor Matovič v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Aktuálne prieskumy verejnej mienky v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Národnej rady (NR) SR nepovažuje za relevantné.